El Palau Sant Jordi de Barcelona acogió este viernes 20 de noviembre la gala de Los40 Music Awards Santander 2026. Un evento que coronó a Rosalía como la estrella de la noche con cuatro galardones. Fue precisamente la artista catalana la que protagonizó uno de los discursos más reivindicativos al entregarle el premio a Guitarricadelafuente por 'La Bola Negra'.

A poco más de una semana para las elecciones generales del 29 de noviembre, todos los artistas que pasaron por la alfombra roja se mojaron sobre lo que esperan de los comicios. Algunos como Aitana, gran referente de la gente joven, pidió que se vaya a votar: "Todo lo que pueda pasar a partir del próximo domingo lo vamos a decidir los ciudadanos yendo a votar el 29 de noviembre. Es superimportante ir a votar".

Es muy importante ir a votar, hacer caso a Aitana. 👇 pic.twitter.com/oLieY7WzmQ — αnhgi (@Anhgi_) November 21, 2026

Mientras que Leire Martínez pide no retroceder en derechos: "El 29 de noviembre todo el mundo a votar. Por muchos motivos, porque se lo debemos a quien ha trabajado y lo ha luchado y lo ha peleado antes que nosotros". Los Estopa también dejaron claro lo que desean: "Creo que se están recortando derechos y hay que frenar esa sangría de alguna manera". Por su parte, Pablo Alborán salió en defensa de los servicios públicos: "La juventud que sí lucha por tener unas condiciones y una vivienda digna, por tener una salud pública, que tenemos que defender, proteger y mejorar".

Aunque Rosalía no se mojó demasiado durante su paso por la alfombra roja, sí lo hizo sobre el escenario. Cuando fue a entregar el premio especial Fenómeno Cultural del año a Guitarricadelafuente por su canción 'La nieve' y su interpretación en 'La Bola Negra', la catalana tuvo unas reivindicativas palabras en la que, como el resto de sus compañeros, pidió no retroceder en derechos tras los comicios generales.

El reivindicativo discurso de Rosalía ante las elecciones del 29 de noviembre

"Cuando los tiempos son convulsos y tanto es cuestionado, películas como 'La Bola Negra' son más necesarias que nunca. Nos recuerdan que hubo figuras como Lorca que a través de su poesía expresó algo tan difícil de expresar en su época", empezó diciendo Rosalia, antes de llevarlo a la actualidad: "Precisamente por eso, hoy en día hay derechos conseguidos que hay que seguir defendiendo. Hay muchos 'Sebastianes' en este mundo y Guitarricadelafuente les da voz a todos ellos".

Rosalía también se pronuncia en LOS40 Music Awards:



"Cuando los tiempos son convulsos y tanto es cuestionado, películas como La Bola Negra son más necesarias que nunca.

Hay derechos conseguidos que hay que seguir defendiendo".



Y punto en boca ❤️ pic.twitter.com/Vsn9euvgdt — αnhgi (@Anhgi_) November 20, 2026

Unos días antes fue Aitana la que, tras recibir el premio GQ a 'Mujer del Año' hizo un alegato muy necesario de cara a las elecciones del 29 de noviembre: "Veo importante en este momento preelectoral hablar de algunas cosas. Tengo 27 años, sé que estoy en una situación muy, muy privilegiada, pero me es inevitable pensar en gente de mi generación que les es imposible independizarse, vivir una vida tranquila aunque trabajen muchísimo y les es muy difícil pensar en un futuro sin incertidumbre".

Además, lamentó que muchos jóvenes vivan "con miedo en vez de con ilusión", lo que "no debería ser normal y que no lo deberíamos normalizar". Acto seguido, también reivindicó a las mujeres: "Muchas de las libertades que tenemos hoy se las debemos a las mujeres que lucharon antes. Tengo que decir que seguimos viviendo con miedo, con violencia y en desigualdad". "Cada vez tengo más claro que me gustaría vivir en una sociedad que, aunque pensemos diferente, tengamos todos empatía, que se respeten los derechos de todo el mundo y, sobre todo, que sigamos avanzando y no retrocediendo, por favor", sentenció.