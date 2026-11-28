Rosa Villacastín no ha tardado en tomar sus redes sociales para compartir su análisis más sincero del debate a cuatro celebrado este jueves entre Pedro Sánchez, Ada Colau, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. Así, la periodista ha asegurado que el bloque progresista se hizo con la victoria durante la velada organizada por la Academia de la Televisión, desenmascarando "la peor cara" de la derecha.

El último encuentro entre los principales candidatos a la presidencia en la cita en las urnas de este domingo 29 de noviembre ha dejado grandes titulares y una sonada polémica. Sin embargo, lejos de pronunciarse sobre el "usted calladita" que Feijóo dirigió a Ada Colau al referirse al silencio de la líder de Frente Amplio durante la gestión de Paiporta, la colaboradora habitual de TVE tan solo ha compartido un balance general del debate. Y ha sido tajante.

Rosa Villacastín proclama a Pedro Sánchez y Ada Colau como los ganadores del debate a cuatro: "Menudo baño les han dado"

"Estoy deseando leer los periódicos para saber qué dicen del debate", ha comenzado escribiendo Rosa Villacastín en su publicación en X. "Menudo baño les ha dado Pedro Sánchez y Ada Colau a Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal", ha sentenciado, aplaudiendo la actuación del bloque progresista en el 'combate' moderado por María Casado.

Estoy deseando leer los periódicos para saber qué dicen del debate de esta noche. Menudo baño les han dado @sanchezcastejon y @AdaColau, a @NunezFeijoo y a @Santi_ABASCAL. Vamos que les han retratado, sacándoles su peor cara. — rosa villacastin (@RosaVillacastin) November 27, 2026

"Vamos, que les han retratado, sacándoles su peor cara", ha sentenciado la tertulia, asegurando que PSOE y Frente Amplio fueron los partidos mejor parados del último encuentro entre los candidatos antes de los comicios. Quien también ha concedido la victoria a la líder de Frente Amplio ha sido Risto Mejide, que ha trasladado su balance de la velada desde Cuatro.

"Mira que con esa señora (Colau) no tengo especial simpatía. Porque fue alcaldesa de Barcelona y tengo muchos peros por su gestión. Pero realmente, si atendemos solo al debate, para mí la que estuvo mejor fue ella. Los votantes de Ada Colau estarán más orgullosos que el resto, estoy seguro", ha declarado el presentador de 'Todo es mentira'.