Este jueves, 19 de noviembre, se ha celebrado el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, los dos principales candidatos a las elecciones generales del 29N. Durante el debate, las redes sociales se inundaron de reacciones, siendo Rosa Villacastín una de las que más sorprendió por su inesperado palo al presidente del Gobierno, del que siempre ha sido muy defensora.

Organizado por la Academia de la Televisión, fue su presidenta, María Casado, la que ejerció de moderadora del cara a cara, un papel que le suscitó no pocas críticas. Una de las más repetidas fue su falta de presencia durante el debate, sin apenas llamar la atención a Núñez Feijóo por sus continuas interrupciones a Pedro Sánchez. "María Casado está o se ha ido a cenar?", fue uno de los comentarios que se llegó a leer en X.

En cuanto a los candidatos, tampoco estuvieron exentos de críticas. Muchos de los usuarios de redes sociales mostraron su extrañeza por la excesiva templanza del líder de los socialistas. Y es que, no solo no entró en el cuerpo a cuerpo, sino que para muchos fue demasiado moderado ante los ataques, incluso golpes bajos, de su adversario. Aunque para algunos se trataba de una táctica electoral: "El tono de Sánchez tiene mucho de cálculo electoral. Mientras Feijóo endurece su discurso para frenar la sangría de votos hacia Vox, Sánchez intenta ocupar el espacio de centro que deja el PP, proyectando una imagen de solvencia, serenidad y distancia frente a la crispación".

El palo de Rosa Villacastín a Pedro Sánchez por su actitud en el cara a cara con Feijóo

Sin embargo, para Rosa Villacastín, siempre muy defensora de Pedro Sánchez, esa actitud del presidente le perjudicó. De hecho, la mayoría de los expertos le dieron como perdedor del Debate: "No sé quién ha aconsejado a Pedro Sánchez mantener esa actitud de "oyente" mientras Feijóo le abrumaba con datos-muchos falsos- que defendía con fuerza", criticó la periodista en su cuenta de X.

"Cuando tienes que debatir con un personaje como Feijóo, la actitud de Pedro Sánchez no mueve a los indecisos", sentenció Rosa Villacastín. Y es que, el objetivo de esta cara a cara es movilizar a los votantes indecisos que, a día de hoy, cuando faltan diez días para las elecciones, todavía son muchos. Algo que, en opinión de la periodista, el socialista no consiguió.

No sé quién ha aconsejado a Pedro Sánchez mantener esa actitud de “oyente” mientras Feijoo le abrumaba con datos -muchos falsos-que defendía con fuerza. — rosa villacastin (@RosaVillacastin) November 19, 2026

En la misma línea, Esther Palomera escribió lo siguiente en su cuenta de X: "Sánchez corre el riesgo de pasarse de templado y Feijóo, de impertinente y bulero con tanta interrupción y dato falso, como el de las 100 subidas de impuestos". Mientras que, por el contrario, el experto en comunicación Borja Nández tenía una opinión muy distinta: "Los que creéis que Feijóo se está comiendo a Sánchez tenéis poca idea de comunicación… Este debate no va de reforzar bloques, sino de captar indecisos. Sánchez juega a la moderación y a ganar esos votos. Feijóo está quedando como un macarra".