Rosa Villacastín califica con una palabra a David Broncano tras toda la polémica por su entrevista a Abascal en 'La Revuelta'

Tras el aluvión de críticas recibidas por su actitud durante la entrevista a Santiago Abascal en 'La Revuelta' el pasado lunes, David Broncano arrancó la entrega del martes entonando el mea culpa. Un perdón público que ha sido muy aplaudido por Rosa Villacastión, quien no ha dudado en salir en defensa del presentador por su "honestidad" a la hora de disculparse con la audiencia.

Mirando a cámara y visiblemente afectado por todos los comentarios negativos que recibió por su forma de abordar la entrevista al líder de Vox, Broncano mostró su arrepentimiento: "Bienvenidos a 'La Revuelta'. El presentador de hoy soy yo, lo siento mucho. La única persona que ha decepcionado a la izquierda más que Gabriel Rufián, era difícil, así que gracias por venir un día más al programa".

"Lo primero quiero disculparme antes de nada con el público que no pudo venir ayer al programa, que es nuestro público de verdad", prosiguió, refiriéndose a la exigencia de Vox de llevar a su propio público al considerar que el del programa de TVE es de un perfil muy 'izquierdoso'. "Evidentemente cometimos un gran error y me disculpo delante de todos vosotros y de toda la gente que viene al programa cada día", añadió.

Con total sinceridad, Broncano confesó sentirse "muy decepcionado conmigo mismo y con las decisiones que tomé con respecto a la entrevista de ayer y con cómo la llevé a cabo también. Hacía tiempo que no estaba tan triste en mi vida con nada la verdad". "Siento que he decepcionado a mucha gente, sé que a mucha gente y a mucho público que nos ve desde hace años y que hay mucha gente que espera de nosotros cada día mucho más que una hora de bromas y ayer soy consciente de que no estuve a la altura ni tampoco a la altura de lo que merece la televisión pública. Me disculpo honestamente delante de todo el mundo", agregó el cómico jienense.

Rosa Villacastín defiende la "honestidad" de David Broncano

Tras este alegato, el conductor de 'La Revuelta' dio la palabra a algunos de los asistentes para que mostraran su opinión sobre la entrevista a Abascal. Una de esas personas presentes en el Teatro Albéniz le reconoció, a modo de crítica constructiva, que tenía que haber llevado el programa por el humor, su seña de identidad. Ante esto, Broncano se justificó de la siguiente manera: "Sé que hay gente que dice que no tenía que bromear con él ni con ningún político y por eso intenté ser un poco más serio".

Respecto al público, el presentador explicó que "ellos habían pedido traer a su propio público porque consideraban que el público habitual de 'La Revuelta', todos los sabemos que está lleno de comunistas, bueno que tiene un corte más progresista a nivel general y ellos saben que no iban a concordar mucho con las posiciones de Santiago Abascal y que ellos no querían que se abuchease y que no se le escuchara. Yo dije que sí. No era un capricho, pero me he equivocado. Yo pienso a veces que tomo buenas decisiones, pero aquí la cagué tremendamente".

"Yo estuve todo el rato pensando en que la había cagado y no podía concentrarme en lo que él decía para responderle porque tenía siete cosas en la cabeza porque sabía que era grave lo que estaba pasando y que estábamos validando lo que él decía", lamentó al respecto Broncano. Un perdón, que no es habitual ver en presentadores de televisión, que fue muy aplaudido por la audiencia, incluso por aquellos que 24 horas antes le habían criticado.

Ente los rostros televisivos que salieron en defensa del conductor de 'La Revuelta' tras este alegato se encuentran Rosa Villacastín. La veterana periodista del corazón, ya jubilada pero muy asidua a las redes sociales, escribió un escueto pero contundente mensaje en su cuenta de X: "David Broncano, has sido un ejemplo de honestidad".