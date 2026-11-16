Rosa Benito abre la puerta a entrar en 'GH VIP 9' con Belén Esteban antes de su anunciada retirada de la televisión

El próximo miércoles 18 de noviembre, arrancará en Telecinco la novena edición de 'GH VIP'. Lo hará con Belén Esteban como concursante estrella y, quien sabe, si también con Rosa Benito. Las dos juntas conviviendo sería una bomba y un gran reclamo para la audiencia. Pese a que durante la final de 'Supervivientes All Stars 3', la madre de Rosario Mohedano descartó la posibilidad de participar en el reality, este domingo no ha cerrado del todo la puerta.
En el debate final de 'Supervivientes All Stars' presentado por Sandra Barneda, Rosa Benito tuvo que hacer frente a todo lo que Belén dijo de ella dos días antes en 'De viernes'. Entre otras cosas, aseguró que su examiga le daba "pena". "No me tengas lástima, porque yo ahora mismo estoy feliz, estoy bien. Es que me veo hasta guapa", le contestó la excuñada de Rocío Jurado.
Tras responderla punto por punto, la excuñada de Rocío Jurado volvió a reiterar su deseo de abandonar la televisión. Eso sí, no sin antes pasar por 'Fiesta', 'La tarde se mueve' y 'De viernes', como así se lo reconoció a Sandra Barneda: "Quiero estar en los programas de esta casa, porque creo que se lo merecen, tanto si han hablado bien como si han hablado mal, me da exactamente igual. Pero tengo que ir a los programas de esta casa, me siento con el derecho de hacerlo y una vez hecho quiero retirarme. Quiero dejar la tele, lo tengo en mi pensamiento. Creo que debería de ir a 'Fiesta', debería ir al de Ion Aramendi, a 'De viernes'…".
¿Rosa Benito y Víctor Janeiro en 'GH VIP' junto a Belén Esteban?
Un tour televisivo que podría finalizar con su paso por 'GH VIP', donde volvería a coincidir con algunas excompañeras de 'Sálvame' como Karmele Marchante, Raquel Bollo o la misma Belén Esteban, a la que lanzó un demoledor dardo recordando su anterior paso por 'GH VIP': "Lo hizo fatal, espero que este lo haga mejor". Eso sí, puso una condición inapelable para encerrarse en la casa de Tres Cantos (Madrid): no participar de manera permanente, sino hacerles alguna visita y estar en casa por Navidad para disfrutar junto a los suyos: "A lo mejor una semanita… Vamos a hablarlo".
Tras imaginar qué le diría a Belén Esteban cuando la viera en la casa, la exsuperviviente sentenció: "¡Vamos a entrar en 'GH'!". Sin embargo, no solo Rosa Benito se ha postulado para entrar en la casa de 'GH VIP 9', sino que Víctor Janeiro ha asegurado que si entre ella, él también. Pero con las mismas condiciones que su compañera de 'Supervivientes All Stars'. De ser así, Belén Esteban tendría que convivir, aunque fuera solo por unos días, con su examiga y su excuñado, algo que sería explosivo.
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Sobre la firma
Soy la redactora más veterana de El Televisero. Desde muy pequeña me ha gustado escribir. Cuando era niña leía en casa de mi abuela las revistas del corazón y soñaba con algún día poder dedicarme al periodismo. Y, aunque me gusta mucho también la radio y la televisión, la prensa escrita es lo que más me ha tirado desde siempre.