Risto Mejide no ha dudado en analizar desde 'Todo es mentira' el momento más sonado del debate a cuatro de este jueves, lanzando una importante aclaración sobre el "usted calladita" de Alberto Núñez Feijóo a Ada Colau. El rostro de Cuatro ha querido compartir el contexto real de la polémica intervención del popular, reaccionando también a su rectificación y proclamando a su ganador personal del encuentro.

"Es evidente, y yo no voy a hacer de exégeta de Feijóo, porque ya bastante tengo con lo que tengo. Pero es evidente que cuando le dice 'y usted calladita' le está diciendo: usted estuvo calladita", ha comenzado explicando el publicista, asegurando que la interpretación que se ha extendido sobre la escena es incorrecta y torticera.

Risto Mejide aclara la polémica del "y usted calladita" entre Feijóo y Colau: "No hace falta ser un premio Nobel para entenderlo"

Así, Risto Mejide ha profundizado en la declaración, examinando lo que se desencadenó justo después. "Hay una elipsis que no le está mandando callar, como luego dice Ada Colau. No está diciendo 'usted estese calladita'. No, no. Está diciendo que estuvo calladita con el tema de Paiporta", ha advertido el conductor de 'Todo es mentira', reafirmándose en el verdadero trasfondo del clip que no tardó en viralizarse durante la emisión.

🗳️ Risto analiza cómo Sánchez sacó partido de la polémica del "usted calladita" y cómo Feijóo acabó disculpándose para después rectificar #TEM27N pic.twitter.com/2113XeXY9B — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) November 27, 2026

"Esa es la frase de Feijóo, que se entiende perfectamente en el contexto. No hace falta ser un premio Nobel para entenderla. ¿Qué ocurre? Que cuando se lo arrastran al machismo, ahí ve la oportunidad Sánchez y dice: ¡Calla! Que aquí lo tengo amarrado todo el tiempo que yo quiera", ha subrayado entonces el publicista, indagando en la estrategia que siguió el líder del PSOE.

"Salta Sánchez y dice: ¡Qué machismo! Y Ada todavía está viendo algo y diciendo: ¿Pero qué dice? ¿Qué es esto del machismo aquí? Claro, luego ve la oportunidad y se lo recuerda media hora después", ha asegurado Risto Mejide, reflexionando sobre cómo la frase se convirtió en un arma del bloque progresista durante el resto de la velada.

Así, el comunicador de Mediaset ha terminado subrayando cómo el líder del PP terminó disculpándose por algo que no había hecho. "Pero da igual. Lo importante es que Feijóo se deja arrastrar. Feijóo encima pide perdón de algo que no ha hecho. ¿Esta es la gente que nos va a gobernar? ¡Y luego rectifica!", ha señalado entre risas. "Claro, porque en el coche alguien le debió decir: Oye, que no, que no has dicho eso", ha presupuesto.

"Yo voy a decir algo que jamás pensé que diría. Yo creo que la que estuvo mejor fue Ada Colau", ha proclamado Risto Mejide poco después, dando a Frente Amplio la victoria del debate a cuatro. "Porque mira que con esa señora no tengo especial simpatía. Porque fue alcaldesa de Barcelona y tengo muchos peros por su gestión. Pero realmente, si atendemos solo al debate, para mí la que estuvo mejor fue ella. Los votantes de Ada Colau estarán más orgullosos que el resto, estoy seguro", ha rematado el presentador.