Risto Mejide define el papel de David Broncano con Abascal en 'La Revuelta' como pocos han hecho: "Tenía todas las de perder"

La entrevista de Santiago Abascal en 'La Revuelta' está dando mucho que hablar sobre todo por el papel que jugó David Broncano, que a muchos les ha decepcionado. Ya en redes, este lunes fueron muchos los que expresaron sus críticas a la actitud que tuvo el presentador al dejar a un lado su faceta de cómico y tratar de ir de periodista serio. Poco después de esta entrevista, Risto Mejide se manifestó sobre el cómico en el estreno de su nuevo programa para el prime time de Cuatro, 'El Comité'.

Y es que el espacio contó con una tertulia de expertos en comunicación política y en oratoria para analizar las entrevistas que concedieron el líder de Vox al programa de TVE así como el presidente del gobierno a 'La última hora' de Javier Ruiz en La Séptima. Para ello se emitieron algunos fragmentos de ambas entrevistas para analizar cómo había quedado cada político.

Además, 'El Comité' contó con su propia reportera desplazada a las puertas del Teatro Albéniz en el que se graba 'La Revuelta', que pudo preguntar a Abascal cómo se había sentido nada más salir del rodaje. "Ha sido un debate muy serio. No ha sido realmente una entrevista, quizá si en alguna otra ocasión puedo volver a 'La Revuelta' en otro contexto más de humor y más tranquilo, yo esperaba otra cosa pero muy bien. Me ha caído muy bien Broncano, aunque tenía mucho ánimo de debatir conmigo", aseguró el líder de Vox.

"Claro es que aquí, y ahora hablo como profesional de la comunicación, me pongo en el papel de Broncano y es una situación muy difícil. Porque si eres muy duro te dirán que por qué has sido muy duro con este y no lo fuiste con Pedro Sánchez; y si eres muy blando que qué haces blanqueando a la derecha", empezó comentando Risto Mejide en torno al humorista.

"Yo creo que a priori tenía todas las de perder. Y no hablo en cuanto a audiencias, que seguro que será un bombazo, pero en cuanto a mensaje desde el programa", añadió el presentador de Mediaset. "Es que estamos asistiendo a una campaña en la que los formatos de las entrevistas y de los debates ya no son los de siempre. Ahora tenemos entrevistas en medios tradicionales y con periodistas, y luego en este caso con 'La Revuelta' una entrevista hecha por un cómico, por lo que no se puede considerarlo una entrevista como tal", aseveró Imma Aguilar, periodista y consultora y asesora política.

En este sentido, la experta dio en la diana y se adelantó a muchas de las críticas que están juzgando a David Broncano. "Es que hay que valorarlo desde ahí. No podemos decir Broncano que mal periodista porque no lo es. Y yo creo que para empezar hay una dificultad para interpretar este tipo de formatos. Tanto para un político como para un asesor", concluyó la tertuliana.

"Es que dices que hay nuevos formatos de entrevista, como también por cierto el de Jordi Wild que va a entrevistar a los cuatro en su podcast. Yo también me incluyo porque no soy periodista y he tenido un programa de entrevistas, hay gente que no es periodista y tiene programas que hace entrevistas, pero es que desde esta casa también se hacen ofertas públicas con el conocimiento del espectador, para caras a caras o debates a cuatro. Esto yo antes no lo había visto", añadió Risto Mejide al respecto de cómo han cambiado las cosas.

"Yo creo que es novedoso también de esta campaña ese tipo de negociación pública y ese tipo de exposición pública, incluso de las bambalinas de se ha llevado su propio público. Todo esto es nuevo", concluyó el presentador de Cuatro en su nuevo programa.