Este viernes está siendo una jornada marcada por los análisis del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Un acontecimiento televisivo que reunió a más de 10 millones de espectadores y que está copando la escaleta de todos los programas de actualidad como 'Todo es mentira', donde Risto Mejide ha contado con la visita de Manuel Campo Vidal, quien fuera presidente de la Academia de la Televisión y moderador de muchos de los debates electorales que organizó la institución en el pasado.

Tras recordar cómo él fue el primero en moderar un debate electoral en España entre José María Aznar y Felipe González en 1993 en Antena 3, Campo Vidal ha expresado lo necesarios que son este tipo de encuentros televisados antes de las elecciones. "Fue muy difícil porque no había un precedente. Yo no sabía, hasta unos meses después, que los partidos firmaron un acta notarial por el que se comprometían a que pasara lo que pasara en el primer debate se haría el segundo", ha empezado señalando el presidente emérito de la Academia de la Televisión.

"Y como a Aznar le salió mejor el primero, probablemente no hubiera acudido al segundo. Y a Felipe González, que no se lo había preparado tanto y además tuvo un problema aéreo grave, que estuvo a punto de morir, pues se lo preparó muy bien y a la semana siguiente arrasó. Y aquello fue motivo por el que Aznar se negó a tener debates durante 15 años porque tuvo mala experiencia", ha seguido expresando Manuel Campo Vidal.

Manuel Campo Vidal, presidente emérito de la Academia de Televisión, vio tranquilos a Sánchez y Feijóo antes del debate. Los nervios, dice, estaban en sus equipos #TEM20N pic.twitter.com/fFTu93itoK — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) November 20, 2026

"Yo creo que el debate es un derecho de la ciudadanía y creo que debería estar legislado y no discutir una otra y otra vez si se hace o no se hace. En esta ocasión se llamó a la Academia de la Televisión hace ocho días y al final sale bien porque Dios quiere, pero podría haber salido mal. Y ayer cuando estuve con María Casado me decía 'hemos estado a punto de matarnos'", ha añadido el periodista mientras Risto Mejide asentía con la cabeza.

Posteriormente, tras escuchar la crítica de Antonio Naranjo al debate y fundamentalmente a Pedro Sánchez, Risto Mejide ha sido el que ha tomado la palabra para defender el papel de María Casado. "A mí me sorprende que alguien tuviese expectativas altas en Pedro Sánchez, que es un badulaque, es una persona inconsistente en los debates. Solo funciona en dos registros, uno cuando está con un amigo y el da un masaje, y el segundo es el monólogo que es en el Congreso donde no tiene obligación de debatir ni responder. Pero cuando te mides con un adulto y de una manera razonable le pones frente a la realidad estadística, política, ética y judicial de su vida política, Pedro Sánchez no tiene respuesta", ha sentenciado el tertuliano.

"Un badulaque, o sea, una persona inconsistente". Así describe Naranjo a Pedro Sánchez tras su debate con Feijóo ⬇️ #TEM20N pic.twitter.com/6RfVJoSPLy — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) November 20, 2026

"Vamos que a ti no te gustó el debate", le ha replicado Risto Mejide. "Sí que me gustó. Aunque me gustaban más los del maestro Campo Vidal porque tenían un momento iniciático y además más chispa", ha aseverado Naranjo. Lo que ha llevado a Risto Mejide a sacar la cara por la moderadora. "Oye, María Casado estuvo excelsa", ha recalcado el presentador de 'Todo es mentira'. "Estuvo muy bien María", ha apostillado al respecto el tertuliano.

Y Saray Cerro ha ido más allá al señalar que fue "María Casado quién ganó el debate". "Absolutamente de acuerdo. Y le envié un mensaje a María a mitad del debate diciéndole: 'yo no sé quién va a ganar pero tú estás extraordinaria'", ha añadido a ese respecto Mejide.

La reflexión de Risto Mejide sobre quién ganó el cara a cara

Risto Mejide y Cayetano Martínez de Irujo en 'Todo es mentira'

Poco después, tras escuchar a Pablo Echenique comentar lo que él había visto de Pedro Sánchez en el debate y cómo para él el presidente del gobierno perdió el debate no solo en el tono y las formas sino también en el fondo, Risto Mejide ha sido contundente con su visión sobre cuál de los dos candidatos salió vencedor del cara a cara. "Yo tengo una sensación, que se la escribí al director del programa cuando estaba viendo el debate, y es que eran dos monólogos simultáneos que no se estaban escuchando", ha empezado explicando el presentador.

"Uno metiendo caña, que es lo que hay que hacer cuando tú eres el contrincante y el aspirante a la presidencia, y tuve la sensación de que los dos le hablaban a públicos distintos. Cuando preguntamos eso de quién ha ganado es porque nos ponemos todos en el mismo bando, pero creo que estaban hablándole a dos Españas diferentes y cada uno le hablaba a la suya. Con lo cual, no sé si tiene mucho sentido hablar de quién ha ganado o no, porque si tú eres de una España y escuchas al candidato dices eso es lo que yo esperaba oír", ha terminado reflexionando Risto Mejide.