La Séptima afronta este domingo sus primeras elecciones generales. Y como se trata de una jornada en la que la actualidad tomará un gran protagonismo, la nueva cadena de TDT ha decidido hacer un despliegue sin precedentes para mantener informada a su audiencia desde primera hora de la mañana con una programación especial con 17 horas en directo.

Así, La Séptima quiere presentar batalla en un día tan importante y luchar contra el resto de cadenas generalistas que también han preparado una programación especial. Y es que tanto La 1 como Antena 3, La Sexta y Telecinco y Cuatro en simulcast ofrecerán especiales informativos desde última hora de la tarde. Todo después de que el pasado jueves La Séptima diera el sorpasso a La Sexta con su post del debate a cuatro y de que este viernes también luchara de tu a tu con en el duelo de 'La última hora' de Javier Ruiz con 'La Sexta Xplica'.

Las elecciones del 29N serán también una prueba de fuego para una cadena que acaba de arrancar y que quiere estar a la altura de las grandes citas informativas. Y por ello, el canal ha decidido cambiar su habitual esquema de emisión, pues cabe recordar que La Séptima comienza sus emisiones en directo a las 12 horas de la mañana con 'El pulso' de Verónica Sanz de lunes a viernes y con 'Fin de semana' de Luján Argüelles los sábados y domingos.

Sin embargo, este domingo, La Séptima adelantará sus emisiones y arrancará a las 9 de la mañana con un especial de 'El pulso' de Verónica Sanz para informar desde primera hora de la mañana a los espectadores sobre como se desarrolla la jornada electoral y mostrará en directo las votaciones de los principales líderes políticos. Después asistiremos a algo único: el relevo de Verónica Sanz a Luján Argüelles, que se pondrá al frente de 'Fin de semana' en su horario habitual.

A las 14:00 horas, Luján Argüelles cederá su puesto a Sarah Santaolalla, que liderará un programa especial de 'En línea' ocupando el hueco habitual de 'La comedia nacional' de Héctor de Miguel. A las 17:00 horas será Rocío Delgado quien comande también una entrega especial de 'Sobre la mesa' para seguir los últimos datos de participación sustituyendo por un día a 'Fuera de control'.

Y a las 19:00 horas llegará el gran especial de 'La última hora'. Javier Ruiz y Noor Ben Yessef se encargarán de informar del cierre de los colegios electorales y de dar los primeros sondeos hasta las 21:00 horas con todo su batallón de reporteros desplazados por todo el país. A esa hora, Javier Ruiz y todo su equipo se encargarán de dar los resultados de las elecciones y de recoger las primeras reacciones de los partidos políticos. Ya a las 23:00 horas será la hora del análisis en profundidad.

Pero además, La Séptima también tiene preparada otra programación especial al día siguiente. Y es que el lunes 30 de noviembre será el día para seguir analizando todos los datos y qué puede ocurrir con el nuevo gobierno. Para ello, la cadena volverá a arrancar sus emisiones a las 9 de la mañana con 'El pulso' de Verónica Sanz, que se alargará hasta las 13:00 horas. A esa hora será Sarah Santaolalla quien tome el relevo con 'En línea' y a las 16:00 horas, Rocío Delgado adelantará por un día el comienzo de 'Sobre la mesa'.

Así queda la programación de La Séptima este domingo 29 de noviembre

09:00 horas - 'El pulso' con Verónica Sanz

12:00 horas - 'Fin de semana' con Luján Argüelles

14:00 horas - 'En línea' con Sarah Santaolalla

17:00 horas - 'Sobre la mesa' con Rocío Delgado

19:00 horas - 'La última hora. Especial 29-N: La Previa' con Javier Ruiz y Noor Ben Yessef

21:00 horas - 'La última hora. Especial 29-N: Los Resultados' con Javier Ruiz

23:00 horas - 'La última hora. Especial 29-N: El análisis' con Javier Ruiz

Así queda la programación de La Séptima del lunes 30 de noviembre