Reorganización forzosa de la programación de RTVE: La 1 tiene que suspender 'La Revuelta' y reducir el número de emisiones esta semana

Esta semana, la televisión acogerá un acontecimiento señalizado en rojo en el calendario: el primer debate electoral de la campaña en forma de cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, los dos principales candidatos a la Presidencia del Gobierno. Como ya publicamos, la Academia de la TV organizará finalmente este encuentro el próximo jueves 19 de noviembre a partir de las 22:00 horas, ofreciendo una señal institucional que podrán utilizar todas las cadenas y medios interesados.

La 1 de TVE será una de ellas y esto implicará un sustancial movimiento en su programación habitual. Se prevé que ese careo se extienda entre las 22:00 y las 23:30 horas aproximadamente. Sin embargo, los canales que alberguen esta cita decisiva en la carrera hacia las elecciones del 29 de noviembre lo arroparán con especiales previos y posteriores que monopolizarán toda la noche del jueves.

Esto mismo hará la televisión estatal, que ha avanzado que todas las claves del Sánchez versus Feijóo se analizarán antes y después en espacios extraordinarios que correrán a cargo de los Servicios Informativos de la Corporación y que estarán conducidos por Pepa Bueno, la periodista y presentadora del 'Telediario 2'.

Por tanto, La 1 se verá obligada a trastocar totalmente su parrilla, cancelando la emisión de 'La Revuelta' de David Broncano, al coincidir de lleno con dicho cara a cara, y a mover 'El Perro Andaluz' de día, pues tampoco se podrá ofrecer en la noche del jueves ante tal programación excepcional. Concretamente se mudará al miércoles 18, con Miguel Ríos y Ángels Barceló como invitados.

Recordamos que el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo estará moderado por la presidenta de la Academia de Televisión, María Casado, y se vertebrará en cinco bloques temáticos: Vivienda; Economía y Fiscalidad; Política Social y Servicios Públicos; Lucha contra la corrupción y regeneración democrática; y Migración y política exterior. Por sorteo, se ha acordado que sea el presidente del PP quien abra el debate y el líder socialista quien lo cierre.

Así las cosas, 'La Revuelta' de Broncano contará con una reducción en el número de emisiones esta semana. Una menor cuota de pantalla que ya se produjo en la anterior, cuando su presencia en parrilla se restringió al lunes y martes con las entrevistas a Santiago Abascal y Ada Colau, pues el miércoles y jueves no hubo programas por la huelga general y por el partido de España-Chequia de la Nations League.

Por último, y volviendo a ese debate electoral entre el representante del PSOE y el del PP, hay que destacar que RTVE no será el único grupo audiovisual que retransmita el debate a través de todos sus canales. Tanto Atresmedia (Antena 3 y La Sexta) como Mediaset (Cuatro y Telecinco) y La Séptima han confirmado ya su emisión.