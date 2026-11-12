Renovación en la cúpula de UTECA: Coloca al frente al presidente de Mediaset España, Mario Rodríguez, en relevo de Eduardo Olano (Atresmedia)

Mario Rodríguez, el actual presidente de Mediaset España, será a partir del próximo 1 de enero el Presidente de UTECA para el periodo 2027-2030. La Junta Directiva de la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto ha acordado por unanimidad su nombramiento en la reunión celebrada este jueves.

En dicho encuentro, se ha producido a la renovación de los principales cargos de la asociación para un periodo de cuatro años. Así, Mario Rodríguez tomará el relevo de Eduardo Olano, el presidente de Atresmedia Publicidad, quien, después de ocho años al frente de la asociación, ha sido elegido vicepresidente junto a la directora general de Abside Media, Lucía Fernández del Viso, en representación de TRECE, que renueva como vicepresidenta. De esta manera, la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto cambiará su junta presidencial desde el próximo 1 de enero y durante los próximos cuatro años.

Mario Rodríguez ha expresado su agradecimiento a la Junta Directiva por su respaldo y confianza. El próximo presidente ha avanzado que continuará el trabajo realizado por su predecesor en colaboración con todos los asociados, para impulsar normas equitativas con las grandes plataformas y las redes sociales en materias como la medición crossmedia y la prominencia de la televisión en abierto. "Los asociados de UTECA somos plenamente conscientes de la función social que tenemos encomendada, así como de nuestra responsabilidad con la sociedad como medios confiables y con los anunciantes como soportes seguros para sus marcas", ha declarado.

Asimismo, los miembros de la Junta Directiva han agradecido la labor del presidente saliente Eduardo Olano, bajo cuyo mandato UTECA ha liderado la demanda de una igualdad real de derechos y obligaciones con las grandes plataformas y las redes sociales, como una condición imprescindible para una competencia equilibrada que garantice el pluralismo y la sostenibilidad del sector. Asimismo, en este tiempo UTECA ha impulsado los compromisos de las televisiones en abierto con la sociedad, con foco especial en la protección de los menores y el entretenimiento de calidad, junto al rigor y la veracidad informativa.

Trayectoria de Mario Rodríguez, el presidente de Mediaset España

Mario Rodríguez es desde marzo de 2026 presidente de Mediaset España, grupo audiovisual al que lleva vinculado de forma ininterrumpida desde 1998. Licenciado en Derecho Empresarial por ICADE y con un Máster en Dirección Jurídica de Empresas, cuenta con un profundo conocimiento del marco jurídico regulatorio del sector audiovisual y de la representación e interlocución institucional.

Tras iniciar su trayectoria en el despacho del catedrático de Derecho Administrativo Santiago Muñoz Machado, se incorporó a Gestevisión Telecinco -hoy Mediaset España-, donde en el año 2000 fue nombrado secretario del Consejo de Administración y en 2003 secretario general, constituyendo en su seno la Asesoría Jurídica y los departamentos de Auditoría Interna, Responsabilidad Social y Cumplimiento Normativo. En diciembre de 2010 fue designado director general Corporativo de la compañía.

Desde su llegada al grupo, participó activamente en los principales hitos que Mediaset España ha afrontado, desde su salida a Bolsa hasta la adquisición de Cuatro y el otorgamiento de las sucesivas licencias de TDT de las que es titular Mediaset España, entre otros. Además, ha participado en los procesos de elaboración de las distintas normas que han disciplinado el sector televisivo y audiovisual, así como en los principales foros del sector audiovisual.