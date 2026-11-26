Moderado por la presidenta de la Academia de la Televisión, María Casado, y en el mismo escenario que albergó el cara a cara, este jueves se ha celebrado el 'Debate a cuatro' entre Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno ante el próximo 29-N.

Con todo, el líder del PP y el secretario general del PSOE han vuelto a cruzarse tras el encuentro de la semana pasada, en el que protagonizaron posturas y estrategias bien distintas a la hora de presentar sus modelos de país. Y, esta vez, a ellos dos se han sumado el presidente de Vox y la aspirante del Frente Amplio.

En definitiva, un debate más plural y representativo de la España y el Parlamento del presente, en el que el bipartidismo es historia. Así, esta cita se antojaba más interesante y decisiva de cara a definir el sentido del voto e inclinar la balanza en la convocatoria a las urnas del domingo. De hecho, se ha tratado de la primera intervención de Abascal en televisión en esta campaña. Tanto la cabeza de lista de la ultraderecha como Ada Colau se jugaban más que ninguno de los cuatro participantes por su menor grado de visibilidad mediática.

Retransmitido en todas las cadenas generalistas (La 1, Antena 3, Cuatro, Telecinco, La Sexta y La Séptima) y en la FORTA, este acontecimiento, organizado nuevamente por la Academia de la TV, se ha estructurado en cinco importantes bloques temáticos de 20 minutos cada uno (cinco por contendiente).

Vivienda, fiscalidad y economía, política social y servicios públicos, lucha contra la corrupción y calidad democrática y migración y política exterior han sido los ejes de un debate que, ante los comicios más importantes de la democracia y con una participación que se presume histórica, ha paralizado el país frente al televisor. Todo el mundo pendiente de las propuestas y, sobre todo, del minuto de oro en el que Sánchez, Abascal, Colau y Feijóo (por este orden) han reclamado el voto a su electorado y al 9% de indecisos que estiman los estudios demoscópicos.



En el apartado técnico, se ha desarrollado de una manera similar respecto al jueves pasado, salvo por un elemento en plató, que ha cambiado la mesa rectangular del cara a cara entre Pedro Sánchez y Núñez Feijóo por cuatro atriles en los que se han situado, de izquierda a derecha, Vox, PSOE, PP y Frente Amplio. Una distribución curiosa que ha elegido el azar.

Una vez visto, su millonaria audiencia ha emitido sus primeras impresiones en redes sociales, valorando desde la organización y el papel de María Casado como conductora de la retransmisión hasta la imagen y las sensaciones que han proyectado los cuatro candidatos a menos de 72 horas de los comicios.

En primer lugar, sobre la comunicadora malagueña se ha atisbado una mejoría respecto al cara a cara, cuando se afirmó que estuvo "desaparecida". En este caso, por ser un formato distinto, se ha mostrado más implicada en el reparto de turnos y en la administración de los tiempos. Incluso ha llamado al orden a Abascal cuando ha insultado al dirigente socialista. Eso sí, se le ha reprochado algo más de dureza a la hora de frenar los ataques y las interrupciones que han enredado el debate por momentos.

Entretanto, la ausencia de un fact check en pleno 2026, es decir, de una verificación instantánea de las afirmaciones y datos proporcionados por los políticos también ha generado numerosos comentarios en clave de protesta. No obstante, más allá de esas apreciaciones, la impresión general es que ha sido un formato "vibrante", "vivo" y "mucho más interesante" que los pasados.

Cuatro candidatos, cuatro estrategias y un mismo objetivo: captar al votante. ¿Pero quién ha ganado la partida? El veredicto del público es atronador

A la hora de dictaminar al ganador del debate la opinión ha sido generalizada: Ada Colau, ciertamente desdibujada en toda la campaña, ha dado un aplastante golpe en la mesa y se ha erigido como la grandísima "revelación" de la noche. La ex alcaldesa de Barcelona ha estado exultante y dominante, colocando los mensajes con mucho tino, y así se ha advertido de manera unánime.

"El combo Sánchez-Colau está dejando completamente descolocados a Feijóo y Abascal. Vaya baño", ha sentenciado Ignacio Escolar, director de ElDiario.es. "Ada Colau está siendo la gran sorpresa del debate forzando a retratarse a Abascal con la violencia de género y a Feijóo con su millón de viviendas", ha destacado el periodista Antonio Ruiz Valdivia. "Colau se impone en un debate a cuatro en el que ha funcionado de forma eficaz el tándem con Sánchez mientras las derechas ni se se miran ni se complementan", ha resaltado Esther Palomera.

El creador de contenido y colaborador televisivo Helio Roque ha apuntado en la misma dirección: "Colau está arrasando. Recuerda al tono de Podemos en los debates de la pasada década. Datos, velocidad, preguntas pertinentes. Pinta bien". Una publicación que ha puesto voz a muchos televidentes.

"A Feijóo el debate se le ha ido. Sin presencia ni entusiasmo. Abascal está siendo la caricatura ideal del ultraderechista que te firma cualquier izquierdista. Sánchez disfrutón y Colau bastante enchufada. No me esperaba semejante chorreo", ha analizado el consultor en comunicación política y estrategia Eduardo Bayón.

"Ada Colau está sorprendiendo favorablemente a la audiencia con su discurso, complementario del socialista. La izquierda apabulla a la derecha y a la ultraderecha", ha opinado el escritor Antonio Papell. "Brutal Ada Colau. Serena, crítica, propositiva y valiente. Ha impuesto el marco desde el primer momento, ya ha desquiciado a Abascal y le ha dado a Sánchez el tono de la respuesta", ha señalado Gonzalo Velasco.

"El bloque progresista consigue liderar el debate: con educación, perspicacia y la oratoria de dos personas formadas. Delante tienen a dos señores (Abascal y Feijóo) muy pobres intelectualmente, con un argumentario simple y una actitud soberbia que no consigue tapar sus limitaciones", ha apuntado el crítico televisivo David Vidal, que ha personificado una opinión muy extendida.

Para el periodista de 'El Mundo' Juanma Lamet la ganadora ha sido Ada Colau "con claridad": "Está siendo la más eficaz para sus intereses. Reparte bien sus críticas y se está diferenciando de Sánchez". "Vaya destrozo de la dupla Sánchez-Colau frente a los representantes de Netanyahu y Trump en España", ha dicho el divulgador político Alan Barroso.

Mientras la candidata de Frente Amplio ha arrasado y se ha llevado la mayoría de aplausos, Santiago Abascal se ha perfilado como el gran perdedor de la noche. "Tiene todo el viento a favor, pero Abascal no está brillante (le cuesta). No ha criticado ni una vez al PP", ha destacado el periodista Juanlu Sánchez. En líneas generales, se ha observado demasiado nerviosismo y una "falta de argumentos" en su discurso, focalizado en inmigración y sin propuestas sólidas para temas que preocupan a los ciudadanos.

Por ello, ha sido tildado de "mal orador" y "cascaron vacío", como si solo se conformara con ser la muleta de un eventual Gobierno del PP. "Si para algo va a servir este debate es para retratar la absoluta bajeza moral de la ultraderecha de Vox. Ojalá nunca lleguen al gobierno, solo van a generar más odio y más polarización", ha reflexionado el subdirector de El Confidencial Manuel Ángel Méndez.

"Abascal está interpretando un papel 'obrerista' y se nota. Está incómodo. Ha hablado de "señores del Ibex" cuando en estos últimos 8 años no ha mencionado esa palabra. Y Sánchez-Colau le están sacando de quicio", ha escrito Marta Monforte. Así, una gran sector cree que Abascal no esperaba el tono de los líderes de la izquierda y de ahí su "incomodidad". Palabra que se ha repetido mucho durante la retransmisión.

Por su parte, el analista Jordi Sarrión-Carbonell ha reseñado las debilidades del líder del PP, que ha salido "tocado y hundido" de esta pugna: "Alguien que le explique a Feijóo que no puede hacer el mismo debate que el otro día, que es como cuando ves una peli dos veces. La peli está bien, pero ya la hemos visto". "Feijóo ha estado incómodo toda la noche por la presencia de Abascal al que ni ha citado. Abascal, muy bronco intentando levantar una campaña floja de Vox", cree el periodista Rodolfo Irago.

Al hilo, muchas voces han coincidido en señalar que se ha visto a Feijóo y Abascal "noqueados" ante una Ada Colau "magistral" en sus interpelaciones y frente a un Pedro Sánchez que ha virado su estrategia respecto al cara a cara, mostrándose combativo y volviendo a ser reconocido por sus afines.

El analista Julen Bollain también ha aplaudido a Colau y a Sánchez, concluyendo que el debate se ha resumido en una "somanta de hostias dialécticas a Abascal". "Solo hay que ver el debate de hoy para darse cuenta de que el debate pasado fue un error. Hoy se los están comiendo, porque es fácil comérselos. Son muy limitados", ha expresado Antonio Maestre.

Precisamente, ante este notabilísimo cambio de imagen del candidato a la reelección, la analista Estefanía Molina se ha pronunciado: "Era tan buena la supuesta 'estrategia' de Pedro Sánchez de hablar bajito, que hoy ha vuelto al ataque. Ni era una estrategia ni era buena". Para la experta en comunicación política ese registro fue "un error" que hoy se ha intentado "enmendar".

Una de las palabras más repetidas a la hora de definir el papel de Sánchez ha sido "crecido", con una postura que, en este caso, sí ha representado a muchos, confrontando pero sin abandonar el tono presidencialista. "La Peter ha venido fuerte, ¿eh?", ha comentado con humor la presentadora de TVE Marta Flich. "El Pedro Sánchez del debate de 2019 ha vuelto. Este es el Sánchez ganador, no el del anterior debate con Feijoo", ha sido una de las impresiones más recurrentes en 'X'.

En paralelo, hay otra parte del público que sostiene que Pedro Sánchez ha estado "a la sombra" de una deslumbrante Ada Colau a pesar de exponerse mucho más batallador que hace una semana. Y esa crítica la ha simbolizado la columnista Luz Sánchez-Mellado: "Colau, consistente. Sánchez, a su sombra. Feijóo, ansioso. Abascal, chulo y perdona vidas".

Con todo, y a modo de colofón, la conclusión de la audiencia ha sido clara: "Santiago Abascal desdibujado", "Sánchez encontrando el tono", "Colau sublime y brillante" y "Feijóo bastante noqueado". Y otra más, en este caso por boca del historiador y ex diputado Xavier Doménech: "El destrozo a las derechas esta noche es antológico".

El combo Sánchez-Colau está dejando completamente descolocados a Feijóo y Abascal. Vaya baño. — Ignacio Escolar (@iescolar) November 26, 2026

Ada Colau está siendo la gran sorpresa del debate forzando a retratarse a Abascal con la violencia de género y a Feijóo con su millón de viviendas — AntonioRuizValdivia (@arvaldivia) November 26, 2026

Colau está arrasando. Recuerda al tono de Podemos en los debates de la pasada década. Datos, velocidad, preguntas pertinentes.Pinta bien #ElDebate26 — helio (@helioroque_) November 26, 2026

Ada Colau está dando fuerte #ELDEBATE26 — Ana Bernal-Triviño (@anaisbernal) November 26, 2026

A Feijóo el debate se le ha ido. Sin presencia ni entusiasmo. Abascal está siendo la caricatura ideal del ultraderechista que te firma cualquier izquierdista. Sánchez disfrutón y Colau bastante enchufada. No me esperaba semejante chorreo. — Eduardo Bayón (@edubayon_) November 26, 2026

Tiene todo el viento a favor, pero Abascal no está brillante (le cuesta). No ha criticado ni una vez al PP. Feijoo mantiene el tándem sin arriesgar.



A Sánchez le vale con estar mejor que el otro día. Colau marca los mejores momentos del debate apelando a Feijóo. — Juanlu Sánchez (@juanlusanchez) November 26, 2026

Noto a Feijóo y Abascal muy noqueados, ¿no? Como que no se esperaban que Sánchez y Colau estuvieran tan combativos, contestando cada mentira.#ElDebate26 — Ger Arribas (@Gertxu) November 26, 2026

Era tan buena la supuesta “estrategia” de Pedro Sánchez de hablar bajito, que hoy ha vuelto al ataque. Ni era una estrategia ni era buena. Fue un error que hoy se está intentando enmendar. #ELDEBATE26 — Estefania Molina (@EstefMolina_) November 26, 2026

Lo crecido que está Sánchez en este debate. Tremendo. #DebateA4RTVE #ELDEBATE26 — Mario (@PiedrafitaMario) November 26, 2026

La Peter ha venido fuerta, eh? — Marta Flich (@martaflich) November 26, 2026

El Pedro Sánchez del debate de 2019 ha vuelto. Este es el Sánchez ganador, no el del anterior debate con Feijoo.#ELDEBATE26 — Gabriel Acín (@gacinfer_) November 26, 2026

Ada Colau está sorprendiendo favorablemente a la audiencia con su discurso, complementario del socialista. La izquierda apabulla a la derecha y a la ultraderecha. — Antonio Papell (@Apapell) November 26, 2026

https://twitter.com/davidalsol/status/2126079763295109443?a=U9pbDpSjwRziEEg8HLg&s=46

A ver, que me veo aquí aplaudiendo a Colau y a Sánchez.



Menuda somanta de hostias dialécticas le acaban de dar a Abascal!! — Julen Bollain (@JulenBollain) November 26, 2026

@MariaCasado_TV vuelve a equivocarse al no moderar el debate. Permite cortes, insultos, cero moderación. Tanto en el anterior como en este esperaba mucho más #ELDEBATE26 — Amparo Rey (@AmparoRyS) November 26, 2026

Alguien que le explique a Feijóo que no puede hacer el mismo debate que el otro día, que es como cuando ves una peli dos veces. La peli está bien, pero ya la hemos visto #DebateA4 — Jordi Sarrión-Carbonell (@sarrioncarbo_) November 26, 2026

Brutal Ada Colau. Serena, crítica, propositiva y valiente. Ha impuesto el marco desde el primer momento, ya ha desquiciado a Abascal y le ha dado a Sánchez el tono de la respuesta. — Gonzalo Velasco (@gvelascoarias) November 26, 2026

Solo hay que ver el debate de hoy para darse cuenta de que el debate pasado fue un error. Hoy se los están comiendo, porque es fácil comérselos. Son muy limitados. — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) November 26, 2026

Por ahora, va ganando Ada Colau, con claridad. Está siendo la más eficaz para sus intereses. Reparte bien sus críticas y se está diferenciando de Sánchez. — Juanma Lamet (@juanmalamet) November 26, 2026

Si para algo va a servir este debate es para retratar la absoluta bajeza moral de la ultraderecha de Vox. Ojalá nunca lleguen al gobierno, solo van a generar más odio y más polarización — Manuel Ángel Méndez (@m_angelmendez) November 26, 2026

Vaya destrozo de la dupla Sánchez-Colau frente a los representantes de Netanyahu y Trump en España. — Alán Barroso (@AlanBarrosoA) November 26, 2026

Abascal súper desdibujado.

Sánchez encuentra el tono.

Colau sublime y brillante.

Feijóo bastante noqueado.#DebateA4RTVE — B O R J A 🏳️‍🌈 (@borjavillag) November 26, 2026

Colau se impone en un debate a cuatro en el que ha funcionado de forma eficaz el tándem con Sánchez mientras las derechas ni se se miran ni se complementan — Esther Palomera (@estherpalomera) November 26, 2026

El destrozo a las derechas esta noche es antológico. — Xavier Domènech (@XavierDomenechs) November 26, 2026

Abascal está interpretando un papel 'obrerista' y se nota. Está incómodo. Ha hablado de "señores del Ibex" cuando en estos últimos 8 años no ha mencionado esa palabra. Y Sánchez-Colau le están sacando de quicio. #DebateA4 https://t.co/2nt1a133sl — Marta Monforte (@MartaMonforteJ) November 26, 2026

Colau, consistente.

Sánchez, a su sombra.

Feijóo, ansioso.

Abascal, chulo y perdonavvidas. — Luz Sánchez-Mellado 🇪🇦🏳️‍🌈 (@luzsmellado) November 26, 2026