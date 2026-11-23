A apenas seis días de las elecciones generales del domingo 29 de noviembre, RTVE ha organizado un debate con los ocho portavoces de los partidos con grupo propio en el Congreso de los Diputados. Entraba dentro de las tres propuestas que la corporación extendió a las formaciones políticas y se ha tratado de la única que ha cuajado, con el 'sí' de todos los contendientes.

El ente presidido por José Pablo López también luchó, al igual que las grandes compañías privadas (Atresmedia y Mediaset), por hacerse cargo del cara a cara entre Pedro Sánchez y Feijóo y del debate a cuatro que entre estos y Santiago Abascal y Ada Colau. Sin embargo, ante el bloqueo del PP, fue la Academia de la Televisión la que entró en escena, asumiendo sendas citas.

Así, de entre sus planes iniciales, RTVE solo ha podido constituir un debate entre parlamentarios de cara al 29-N. Pero no ha sido baladí y, por ello, los equipos de los servicios informativos se han volcado con este acontecimiento, que también se espera que tenga su poder de influencia en el sentido de voto de los ciudadanos llamados a las urnas.

Ester Muñoz (PP), Patxi López (PSOE), Pepa Rodríguez de Millán (Vox), Emilio Delgado (Frente Amplio), Gabriel Rufián (ERC), Míriam Nogueras (Junts), Oskar Matute (EH Bildu) y Maribel Vaquero (EAJ-PNV) han sido los ocho participantes de un debate que ha contado con una hora y media de duración aproximada y que ha estado moderado por el veterano periodista Xabier Fortes, con experiencia acreditada en la conducción de retransmisiones de estas características.

El encuentro, que se ha ofrecido simultáneamente en La 1 de TVE, en el Canal 24 horas y en RTVE Play, se ha estructurado en tres bloques temáticos (vivienda y estado del bienestar; economía, empleo e infraestructuras; y clima sociopolítico y pactos) y ha culminado con el clásico minuto de oro en el que cada integrante ha cerrado su intervención, pidiendo el voto para el partido representado.

La audiencia dicta una clara sentencia al debate de portavoces en TVE: "El mejor debate hasta la fecha y el más representativo"

Una vez visionado el debate, los espectadores han dictado su veredicto respecto a cómo ha resultado la organización del mismo y acerca del papel que ha ejercido Xabier Fortes. En ese sentido, las comparaciones respecto al cara a cara de la Academia de la TV no han dejado de sucederse.

"RTVE ofrece un debate dinámico, bien realizado y con una puesta en escena mucho más apetecible que la vista hace una semana en la Academia de Televisión", ha analizado el crítico televisivo David Vidal. "Este debate le da mil vueltas al de la Academia", ha opinado en la misma dirección otro experto en el medio.

"Me gusta bastante más este formato que el cara a cara y otros debates de cuatro. Siento que hay más debate real y menos miedo a saltar a las mentiras de unos y otros", ha valorado un telespectador. El sentir general es que "es el mejor debate hasta la fecha y el más representativo" de España porque se ha asistido a "un formato que permite escuchar distintas voces y que refleja mucho mejor la diversidad de nuestro panorama político que un cara a cara". A su vez, para otros tantos televidentes ha demostrado "un abismo intelectual y discursivo entre la izquierda y la derecha".

En el apartado técnico, RTVE también se ha llevado muchos aplausos por haber estado "a un gran nivel" y "por encima de lo que vimos en la Academia de TV". "Me ha parecido este #DebateA8RTVE infinitamente más interesante, por no hablar de mejor realizado e iluminado que el Cara a Cara", ha reparado una seguidora.

Xabier Fortes se alza como "el verdadero ganador" del debate

Respecto a la labor de Xabier Fortes, la ovación ha sido recurrente por servir "dinamismo" y "agilidad" y, ante todo, por su indiscutible solvencia dirigiendo la retransmisión, repartiendo los turnos de palabra y administrando los tiempos de los ocho participantes. "Modera como ningún otro en este país. Introduce, informa, advierte y gestiona los tiempos. Está siendo un gusto ver este debate", ha señalado el periodista Helio Roque.

"Pues debo decir que Fortes ha ejercido de manera impecable su papel de moderador. Ha avivado el debate y ha contribuido que no fuera un aburrimiento colosal como el cara a cara en la Academia de la TV", ha reseñado Pablo Molina (Libertad Digital).

"Un debate interesante y nada crispado. Mérito de los ocho portavoces y de un moderador sobresaliente. El #DebateA8RTVE lo ha ganado Xabier Fortes", ha sentenciado el consultor de comunicación Ignacio Bazarra. Lo cierto es que se ha tratado de un debate que, en líneas generales, se ha alejado de la polarización y que ha transitado por la vía de la moderación; con algunas excepciones puntuales de la mano de Ester Muñoz.

"Vaya diferencia entre Fortes y María Casado", ha apuntado otra usuaria, evidenciando un claro desequilibrio entre el periodista de TVE y la presidenta de la Academia. "El verdadero ganador del #DebateA8RTVE realmente es @xabierfortes. Qué maravilla cómo modera, nada que ver con el cara a cara", ha llegado a decir Francisco J. Martínez.

Ester Muñoz, la "gran perdedora" de la noche y Emilio Delgado u Oskar Matute, los más laureados

Entretanto, para un gran sector del público la "gran perdedora" de la noche ha sido Ester Muñoz, la portavoz parlamentaria del PP, que ha sido calificada de "macarra", "agresiva" y "desubicada" en sus intervenciones; en las que ha protagonizado sonoros encontronazos con Gabriel Rufián e incluso con el propio Fortes, al que ha dedicado contestaciones "soberbias".

En cuanto a los "ganadores" del debate, los nombres que más se han repetido en redes han sido los de Rufián (ERC), Emilio Delgado (Frente Amplio) y Oskar Matute (EH Bildu), por ser propositivos y aportar medidas claras ante la opinión pública. En el caso del representante vasco también se ha ensalzado su envidiable templanza, su saber estar y su oda a la pluralidad y la inclusión.

En definitiva, y como colofón, para la audiencia ha sido "un magnífico debate" y "muy clarificador" de cara a la cita con las urnas del próximo domingo 29 de noviembre. "Más útil" que el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo y más "ágil" y "ameno" gracias a "la mano" del "gran Xabier Fortes".

RTVE ofrece un debate dinámico, bien realizado y con una puesta en escena mucho más apetecible que la vista hace una semana en la Academia de Televisión.



Espero que sepan verlo y tengan cintura a la hora de plantear el debate a 4 de este jueves.#DebateA8RTVE — David Vidal (@davidalsol) November 23, 2026

Me ha gustado el #DebateA8RTVE. Ágil, con momentos de tensión, con interpelaciones, pero todos con respeto, sin insultos. Que la sociedad juzgue, compare y vote. — Iñigo Zubeldia (@Inigo_Zubeldia) November 23, 2026

El #DebateA8RTVE se me ha pasado volando. Un formato que permite escuchar distintas voces y que refleja mucho mejor la diversidad de nuestro panorama político que un cara a cara.



En lo técnico, RTVE ha estado a un gran nivel, por encima de lo que vimos en la Academia de TV.… pic.twitter.com/5mx9GWz0C0 — Pablo (@pabloo_c5) November 23, 2026

Qué ameno me ha resultado ser el #DebateA8RTVE.

Se ha notado la mano del gran @xabierfortes — Raúl Amián ۞ (@raulamian) November 23, 2026

Pues debo decir que @xabierfortes ha ejercido de manera impecable su papel de moderador. Ha avivado el debate y ha contribuido que no fuera un aburrimiento colosal como el cara a cara en la Academia de la TV.#DebateA8RTVE — Pablo Molina (@PabloMolinaLD) November 23, 2026

Me ha parecido este #DebateA8RTVE infinitamente más interesante (por no hablar de mejor realizado e iluminado de aquí a Lima) que el Cara a Cara. Lástima que no haya habido referencias a Andalucía. Somos 8,5 millones. Pero... — Paloma Jara (@paloma_pirfa) November 23, 2026

#DebateA8RTVE

un magnífico debate, muy clarificador — Enrique Clemente (@eclementen) November 23, 2026

Este debate le da 1000 vueltas al de la Academia de la Televisión.#Debatea8RTVE — B O R J A 🏳️‍🌈 (@borjavillag) November 23, 2026

La verdad es que me está gustando bastante más este formato que el cara a cara y otros debates de 4. Siento que hay más debate real, menos miedo a saltar a las mentiras de unos y otros. #DebateA8RTVE — Alejandro Cencerrado (@AlejandroCence2) November 23, 2026

Esto si es un debate y no el cara a cara del otro día. #DebateA8RTVE — Miriam Jiménez Lastra (@MiriamJLas) November 23, 2026

Qué gran periodista es @xabierfortes . Esto sí que es un debate.#DebateA8RTVE — David Corral (@Dcorr17) November 23, 2026

Un debate interesante y nada crispado. Mérito de los ocho portavoces y de un moderador sobresaliente. El #DebateA8RTVE lo ha ganado Xabier Fortes. — Ignacio Bazarra (@iBazarra) November 23, 2026

Que debate más dinámico, que maravilla . Y el moderador también #DebateA8RTVE — hector santin (@hectorst48) November 23, 2026

El #DebateA8RTVE es mil veces más interesante que el cara a cara del otro día. Pero mil veces. — Julito 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿9️⃣ (@JulioEscobarTF) November 23, 2026

El mejor debate hasta la fecha. El más representativo. Y también: vaya abismo intelectual y discursivo entre la izquierda y la derecha. #DebateA8RTVE — Cris García Casado (@criscasado__) November 23, 2026

Fortes modera como ningún otro en este país. Introduce, informa, advierte y gestiona los tiempos. Está siendo un gusto ver este debate salvo por el escaso nivel de algunos de los portavoces #DebateA8RTVE — helio (@helioroque_) November 23, 2026

Bueno, el verdadero ganador del #DebateA8RTVE realmente es @xabierfortes . Que maravilla como modera, nada que ver con el cara a cara. — Francisco J. Martínez (@FcoJMA) November 23, 2026

Cómo echaba de menos a Xabier Fortes animando a que los políticos a que enfrenten. #DebateA8RTVE. — Carlos Sobrín (@CGSobrin) November 23, 2026

Lo de Xavi Fortes si es un moderador en condiciones! Y no el mueble de Maria Casado...#DebateA8RTVE — Calisto📺 (@Calisto01) November 23, 2026

Esto sí es un debate. Y un moderador. Lujo de RTVE. #DebateA8RTVE — 🔻 (@lopeziboristas) November 23, 2026

Xavier Fortes es magnífico conductor de debate.#DebateA8RTVE — greynbows (@greynbows) November 23, 2026

Maria Casado, coge apuntes para el futuro y aprende de Fortes para llevar un debate. #DebateA8RTVE — osanitxu 🐾 🇵🇸 (@3VoltesRebeeeel) November 23, 2026

Vaya diferencia entre Xavier Fortes y Maria Casado, aunque espero ver sus zapatos encima del atril!#DebateA8RTVE — Elena 👑 (@todos_los_dias_) November 23, 2026

Vaya diferencia de moderador el de hoy con la del otro día #DebateA8RTVE — Esther (Isthar Vega)🕹️💀 (@IstharVegaLuna) November 23, 2026

Rufián (ERC) y Emilio Delgado (Frente Amplio) han sido los grandes ganadores del #DebateA8RTVE



Han sido los que mejor han hablado, los que han rebatido los datos y los que han dado los zascas necesarios cuando tocaba.



Chapó 👏🏼 — M 📺 (@casasola_89) November 23, 2026

La izquierda está muy, muy bien esta noche ✊

Un reparto de papeles, tonos y roles muy interesante.#DebateA8RTVE — Alberto R. Bueno (@albrdgzb) November 23, 2026

Muy nerviosa Esther Muñoz. El PP se está viendo en la misma situación que en 2023.#DebateA8RTVE — Josė (@JoseLahozR) November 23, 2026

La macarra que lleva Ester Muñoz dentro (y fuera) sale a la mínima de cambio. Qué miedo que alguien así pueda llegar a ser ministra de cualquier cosa. #DebateA8RTVE — Joserra F. 🏳️‍🌈 (@joserra33) November 23, 2026

Qué insoportable es Ester Muñoz.

Lo de interrumpir constantemente y no escuchar lo que dicen los demás en un debate, debe ser una seña de identidad del PP.#DebateA8RTVE — Javier 🚂 (@javimartc) November 23, 2026

Me está dando hasta cosa el ridículo que está haciendo Ester Muñoz. Le preguntan que qué propone ella y contesta “bajar el IRPF”. En el bloque de infraestructuras. Sin comentarios. #DebateA8RTVE — Ger Arribas (@Gertxu) November 23, 2026

Esther Muñoz hablando de feminismo? Alguien del PP? Esther Muñoz va muuuuuy perdida en este debate, sin duda es la gran perdedora de la noche! #DebateA8RTVE — Guillermo 🦊 (@Guille1070) November 23, 2026

#DebateA8RTVE No hay color entre las propuestas, discurso y preparación de los representantes de la izquierda y las representantes de la derecha. Enormes Delgado, Rufián y Matute. — Koke13 (@kokecarpediem) November 23, 2026

Emilio Delgado, Patxi López, Gabriel Rufián y Oskar Matute son, sin duda, lo mejor del #DebateA8RTVE. Ojalá sirva para que la gente se dé cuenta a la hora de votar este domingo. — S E R G I (@sergioo_gm) November 23, 2026

Pues Rufián y Emilio Delgado ya han ganado el debate...#DebateA8RTVE — RubénCere (@RubenCere) November 23, 2026