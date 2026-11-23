A apenas seis días de las elecciones generales del domingo 29 de noviembre, RTVE ha organizado un debate con los ocho portavoces de los partidos con grupo propio en el Congreso de los Diputados. Entraba dentro de las tres propuestas que la corporación extendió a las formaciones políticas y se ha tratado de la única que ha cuajado, con el 'sí' de todos los contendientes.
El ente presidido por José Pablo López también luchó, al igual que las grandes compañías privadas (Atresmedia y Mediaset), por hacerse cargo del cara a cara entre Pedro Sánchez y Feijóo y del debate a cuatro que entre estos y Santiago Abascal y Ada Colau. Sin embargo, ante el bloqueo del PP, fue la Academia de la Televisión la que entró en escena, asumiendo sendas citas.
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Así, de entre sus planes iniciales, RTVE solo ha podido constituir un debate entre parlamentarios de cara al 29-N. Pero no ha sido baladí y, por ello, los equipos de los servicios informativos se han volcado con este acontecimiento, que también se espera que tenga su poder de influencia en el sentido de voto de los ciudadanos llamados a las urnas.
Ester Muñoz (PP), Patxi López (PSOE), Pepa Rodríguez de Millán (Vox), Emilio Delgado (Frente Amplio), Gabriel Rufián (ERC), Míriam Nogueras (Junts), Oskar Matute (EH Bildu) y Maribel Vaquero (EAJ-PNV) han sido los ocho participantes de un debate que ha contado con una hora y media de duración aproximada y que ha estado moderado por el veterano periodista Xabier Fortes, con experiencia acreditada en la conducción de retransmisiones de estas características.
El encuentro, que se ha ofrecido simultáneamente en La 1 de TVE, en el Canal 24 horas y en RTVE Play, se ha estructurado en tres bloques temáticos (vivienda y estado del bienestar; economía, empleo e infraestructuras; y clima sociopolítico y pactos) y ha culminado con el clásico minuto de oro en el que cada integrante ha cerrado su intervención, pidiendo el voto para el partido representado.
La audiencia dicta una clara sentencia al debate de portavoces en TVE: "El mejor debate hasta la fecha y el más representativo"
Una vez visionado el debate, los espectadores han dictado su veredicto respecto a cómo ha resultado la organización del mismo y acerca del papel que ha ejercido Xabier Fortes. En ese sentido, las comparaciones respecto al cara a cara de la Academia de la TV no han dejado de sucederse.
"RTVE ofrece un debate dinámico, bien realizado y con una puesta en escena mucho más apetecible que la vista hace una semana en la Academia de Televisión", ha analizado el crítico televisivo David Vidal. "Este debate le da mil vueltas al de la Academia", ha opinado en la misma dirección otro experto en el medio.
"Me gusta bastante más este formato que el cara a cara y otros debates de cuatro. Siento que hay más debate real y menos miedo a saltar a las mentiras de unos y otros", ha valorado un telespectador. El sentir general es que "es el mejor debate hasta la fecha y el más representativo" de España porque se ha asistido a "un formato que permite escuchar distintas voces y que refleja mucho mejor la diversidad de nuestro panorama político que un cara a cara". A su vez, para otros tantos televidentes ha demostrado "un abismo intelectual y discursivo entre la izquierda y la derecha".
En el apartado técnico, RTVE también se ha llevado muchos aplausos por haber estado "a un gran nivel" y "por encima de lo que vimos en la Academia de TV". "Me ha parecido este #DebateA8RTVE infinitamente más interesante, por no hablar de mejor realizado e iluminado que el Cara a Cara", ha reparado una seguidora.
Xabier Fortes se alza como "el verdadero ganador" del debate
Respecto a la labor de Xabier Fortes, la ovación ha sido recurrente por servir "dinamismo" y "agilidad" y, ante todo, por su indiscutible solvencia dirigiendo la retransmisión, repartiendo los turnos de palabra y administrando los tiempos de los ocho participantes. "Modera como ningún otro en este país. Introduce, informa, advierte y gestiona los tiempos. Está siendo un gusto ver este debate", ha señalado el periodista Helio Roque.
"Pues debo decir que Fortes ha ejercido de manera impecable su papel de moderador. Ha avivado el debate y ha contribuido que no fuera un aburrimiento colosal como el cara a cara en la Academia de la TV", ha reseñado Pablo Molina (Libertad Digital).
"Un debate interesante y nada crispado. Mérito de los ocho portavoces y de un moderador sobresaliente. El #DebateA8RTVE lo ha ganado Xabier Fortes", ha sentenciado el consultor de comunicación Ignacio Bazarra. Lo cierto es que se ha tratado de un debate que, en líneas generales, se ha alejado de la polarización y que ha transitado por la vía de la moderación; con algunas excepciones puntuales de la mano de Ester Muñoz.
"Vaya diferencia entre Fortes y María Casado", ha apuntado otra usuaria, evidenciando un claro desequilibrio entre el periodista de TVE y la presidenta de la Academia. "El verdadero ganador del #DebateA8RTVE realmente es @xabierfortes. Qué maravilla cómo modera, nada que ver con el cara a cara", ha llegado a decir Francisco J. Martínez.
Ester Muñoz, la "gran perdedora" de la noche y Emilio Delgado u Oskar Matute, los más laureados
Entretanto, para un gran sector del público la "gran perdedora" de la noche ha sido Ester Muñoz, la portavoz parlamentaria del PP, que ha sido calificada de "macarra", "agresiva" y "desubicada" en sus intervenciones; en las que ha protagonizado sonoros encontronazos con Gabriel Rufián e incluso con el propio Fortes, al que ha dedicado contestaciones "soberbias".
En cuanto a los "ganadores" del debate, los nombres que más se han repetido en redes han sido los de Rufián (ERC), Emilio Delgado (Frente Amplio) y Oskar Matute (EH Bildu), por ser propositivos y aportar medidas claras ante la opinión pública. En el caso del representante vasco también se ha ensalzado su envidiable templanza, su saber estar y su oda a la pluralidad y la inclusión.
En definitiva, y como colofón, para la audiencia ha sido "un magnífico debate" y "muy clarificador" de cara a la cita con las urnas del próximo domingo 29 de noviembre. "Más útil" que el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo y más "ágil" y "ameno" gracias a "la mano" del "gran Xabier Fortes".
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Sobre la firma
Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.
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