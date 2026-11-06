Ramón Espinar ficha por un nuevo proyecto en La Séptima tras anunciar su despedida de 'En boca de todos' en Cuatro

El pasado miércoles, Ramón Espinar publicó un vídeo en su cuenta de Instagram anunciando su marcha definitiva de 'En boca de todos', el programa que conduce Nacho Abad en las mañanas de Cuatro, y los motivos por los que había decidido abandonar el formato después de haber sido una de sus caras visibles desde hacía cuatro años.

Dos días después, Ramón Espinar se ha estrenado como colaborador en La Séptima. Concretamente, el que fuera uno de los fundadores de Podemos se ha sumado al equipo de tertulianos de 'Sobre la mesa', el magacín de tarde que conduce Rocío Delgado en la recién estrenada cadena de TDT. Junto a él también se han estrenado otros rostros como Esther Ruiz y Paloma Esteban.

Cabe recordar que 'Sobre la mesa' es el programa diario que presenta Rocío Delgado en La Séptima, que coge el relevo al de Sarah Santaolalla, y que se ofrecerá de lunes a viernes de 17:00 a 19:00 horas. El espacio sigue así ampliando ampliando su lista de colaboradores después de que este jueves en su estreno contara con Luis Arroyo, Naiara Pinedo o Fátima Iglesias.

El magacín arrancó muy bien en audiencia pues anotó un 3% de share y 227.000 espectadores. Un resultado muy prometedor que estuvo en torno a la media de la cadena en su primer día (2,8%), y quedándose muy cerca de las marcas que anotaron otros formatos como 'En línea' con Sarah Santaolalla (3,1% y 274.000 espectadores) o 'La última hora' con Javier Ruiz (3,2% y 320.000 espectadores).

Con ello, Ramón Espinar sigue ampliando su trayectoria en televisión después de haber abandonado 'En boca de todos', y suma un nuevo proyecto después de participar activamente en otros formatos de la pequeña pantalla como son 'Directo al grano' en La 1 de RTVE, 'La Mesa' de Cristina Pardo en Antena 3 o 'La Roca' en La Sexta.

Ramón Espinar en 'Sobre la mesa'. | La Séptima

Los motivos de la marcha de Ramón Espinar de 'En boca de todos'

Como decimos esta incorporación al equipo de tertulianos de La Séptima de Ramón Espinar llega después de confirmar su marcha del formato de Nacho Abad. "El titular es que me he ido de 'En boca de todos', que no voy a seguir colaborando con el programa. Yo seguía teniendo mi colaboración allí. Yo iba dos días a la semana, y seguía teniendo mi invitación a ir", empezó aclarando tras recibir varias preguntas de si habían prescindido de él.

"Mirad, es un sitio en el que he estado colaborando cuatro años. He estado cuatro años trabajando allí, con las dificultades que comporta ser una persona que analiza y opina de la política, y que da sus impresiones a contracorriente en un programa con una línea editorial marcadamente muy de derechas, con un presentador muy de derechas", recalcó sin ningún reparo sobre el programa y el propio Nacho Abad, con el que en los últimos meses había tenido más de un rifirrafe.

"He estado súper a gusto, siempre he podido dar mi opinión, siempre he podido decir lo que quisiera, en muchas ocasiones incluso con una dinámica de enfrentarme al presentador en las opiniones. Y siempre bien, el trato siempre ha sido estupendo, diría que hasta que se enciende la cámara es un sitio en el que he estado agustísimo", admitió dejando claro que se ha sentido siempre muy bien tratado.

Tras ello, Ramón Espinar también expresó que su marcha no tenía nada que ver con otro proyecto de televisión en la misma franja horaria. "En este caso particular, no es que hubiera ninguna opción sobre la mesa a la misma hora que 'En boca de todos', sino que simplemente yo, una vez que se encendía la cámara ya no estaba a gusto", aseveró. "No tiene que ver con el trato personal ni profesional sino con el tono del programa, el formato, el lenguaje audiovisual y el tipo de debate que se daba allí", sentenció.