Ramón Espinar anuncia su salida como colaborador de 'En boca de todos', el programa de Nacho Abad en Cuatro, y cuenta los motivos

El politólogo y uno de los fundadores de Podemos Ramón Espinar ha decidido abandonar definitivamente 'En boca de todos', el programa de tertulia política que presenta Nacho Abad en las mañanas diarias de Cuatro, donde lleva colaborando desde hace cuatro años.
"Siempre me ha parecido un horror el recurso este tan de influencer de empezar una narración diciendo 'me estáis preguntando mucho'. Pero lo cierto es que estoy viendo preguntas y algunos comentarios. Entonces, no iba a comentar esto, pero bueno, lo voy a comentar un poco para explicarlo", ha empezado señalando el tertuliano televisivo en una vídeo compartido a través de su perfil en Instagram.
"El titular es que me he ido de 'En boca de todos', que no voy a seguir colaborando con el programa", ha anunciado Ramón Espinar. "Hay gente, a la que ya he leído en Twitter, diciendo que 'ya no te invitan por la movida del accidente de tren' o por el enfoque. Nada más lejos de la realidad. Yo seguía teniendo mi colaboración allí. Yo iba dos días a la semana, y seguía teniendo mi invitación a ir", ha proseguido aclarando ante las elucubraciones surgidas en los últimos días.
Ramón Espinar, sobre las dificultades de colaborar en 'En boca de todos': "A contracorriente, en un programa con una línea editorial marcadamente muy de derechas"
"Mirad, es un sitio en el que he estado colaborando cuatro años. He estado cuatro años trabajando allí, con las dificultades que comporta ser una persona que analiza y opina de la política, y que da sus impresiones a contracorriente en un programa con una línea editorial marcadamente muy de derechas, con un presentador muy de derechas", ha añadido el politólogo sobre el formato de Cuatro.
Así mismo, Ramón Espinar se ha sincerado sobre el ambiente de trabajo dentro de 'En boca de todos'. "¿Esto significa que yo no haya podido dar mi opinión allí? Lo contrario. He estado súper a gusto, siempre he podido dar mi opinión, siempre he podido decir lo que quisiera, en muchas ocasiones incluso con una dinámica de enfrentarme al presentador en las opiniones. Y siempre bien, el trato siempre ha sido estupendo, diría que hasta que se enciende la cámara es un sitio en el que he estado agustísimo", ha admitido.
Además, Espinar ha tenido buenas palabras para el equipo del programa de Nacho Abad: "Hay un montón de gente que trabaja en este programa a la que le voy a guardar un cariño enorme después de cuatro años trabajando allí; que se han portado conmigo genial siempre y que siempre han construido un ambiente de trabajo muy bueno. También el ambiente de trabajo ha sido bueno con los compañeros tertulianos, incluso con un Carlos Cuesta o un Antonio Naranjo, pues siempre he tenido muy buena relación; o con Andrea Levy, nunca he tenido ningún problema ni ningún choque. También con los compañeros y compañeras progresistas que van al programa, pues nada ahí van a seguir, gente a la que aprecio y respeto un montón", ha reconocido.
Los motivos de su desvinculación del programa de Nacho Abad: "Una vez que se encendía la cámara ya no estaba a gusto"
Acto seguido, el fundador de Podemos ha querido esclarecer cuáles son los motivos por los que ha decidido desvincularse de 'En boca de todos'. "¿Por qué me voy de un programa que supone un trabajo de un par de días a la semana muy bien pagado? Bueno, primero porque yo siempre he tenido muchas ofertas para hacer televisión. Toco madera, ojalá esto siga así muchos años, porque no es lo normal, siempre hago menos televisión que ofertas tengo. Esto ha sido así siempre desde que salí de la política y empecé a hacer tertulias de televisión y radio. Por tanto, siempre hay más opciones sobre la mesa y a veces dices que no, pero otras veces te las planteas. Y, en este caso particular, no es que hubiera ninguna opción sobre la mesa a la misma hora que 'En boca de todos', sino que simplemente yo, una vez que se encendía la cámara ya no estaba a gusto", ha manifestado Espinar, quien añade que su salida "no tiene que ver con el trato personal ni profesional sino con el tono del programa, el formato, el lenguaje audiovisual y el tipo de debate que se daba allí".
Pese a su marcha del programa de Cuatro, Ramón Espinar reivindica la necesidad de que las voces progresistas sigan participando. "Habrá gente a la que le salga una media sonrisa, y diga 'bastante has aguantado'. Bueno, yo creo que no, porque es un sitio en el que me han tratado bien, y es importante que haya voces progresistas en todos los lados. Es más, creo que en cualquier tipo de programa y de espacio televisivo es bueno romper la cámara de eco y es bueno que haya voces". Por último, ha ahondado qué le ha ocurrido para tomar esta determinación: "Pues que ya me veía muy gritón en los vídeos, tenía pocas ganas de ir por las mañanas cuando me tocaba. Veía también que me costaba cada vez más defender mis posiciones, estar calmado y poder hacer intervenciones tranquilas, en las que defender mis ideas de la forma que yo creo que lo tengo que hacer. Que no es en una dinámica de tertulia agresiva, gritona y con un lenguaje, digamos, de reto y de zasca, sino de estar tranquilo y explicar las cosas que es lo que creo que mejor me sale. Aunque es verdad que en el macarreo a veces me lo he pasado bien, pero creo que no es en el lenguaje en el que yo me tengo que mover, y además creo que en esta época no construye nada bueno", ha concluido.
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Soy el director de El Televisero y el creador de este medio en mayo de 2009, donde cada día tratamos de contaros todas las noticias sobre la televisión con una visión analítica, reflexiva y cercana.