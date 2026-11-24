Tras cerrar la semana antes de tiempo con la visita de Emilia Mernes y quedarse sin dos de sus emisiones el pasado jueves y ayer lunes, 'La Revuelta' regresa a su franja de emisión habitual este martes 24 de noviembre. David Broncano y su equipo desaparecieron de la programación de La 1 el pasado jueves con motivo del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo organizado por la Academia de la Televisión. Y este lunes, el espacio tuvo que ceder su franja al debate a ocho celebrado en RTVE.

La visita de la intérprete al espacio de TVE se tradujo el pasado miércoles en un 12.6% de share y 1.513.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió un 15.4% de share y 1.855.000 espectadores gracias a la visita de Estopa. Por otro lado, 'Horizonte' consiguió anotar un 11.3% de cuota de pantalla y 1.394.000 espectadores en Cuatro.

Las dos invitadas de David Broncano de este martes 24 de noviembre en 'La Revuelta'

¿Pero qué dos invitadas visitan este martes 24 de noviembre 'La Revuelta' en RTVE? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Goyo Jiménez, Luis Piedrahita y Galder Varas, que acuden juntos al espacio de Antena 3 para presentar la edición cero de FICH, el Festival Internacional de Comedia Hispanoamericana. Por su parte, David Broncano recibirá a Elena Anaya y Emma Suárez.

Vuelve el programa durante la pausa para hidratación entre los debates de ayer lunes y el del jueves 😅 pic.twitter.com/IfwcqKZyOx — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 24, 2026

El dúo de actrices aterriza en el espacio de TVE para presentar 'Hermanas', el primer largometraje de Ione Hernández Sáenz que narra el enfrentamiento de dos hermanas cuando el hijo de una de ellas es acusado de agredir sexualmente a la hija de otra. El título llega a las salas de cine este viernes 27 de noviembre, coincidiendo con la semana en la que se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N).

Así, las protagonistas del film, que ahonda en la violencia sexual, los silencios de la familia, se sincerarán en 'La Revuelta' sobre todos los detalles de esta producción, que plantea una pregunta para descifrar el impacto que un suceso de este calibre puede tener en el entorno familiar: "¿Hasta qué punto somos capaces de escuchar y aceptar una realidad que puede destruir nuestros vínculos más íntimos?"