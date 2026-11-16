¿Quiénes son los 3 primeros invitados de 'La Revuelta' de Broncano hoy, lunes 16 de noviembre en su regreso a la programación de RTVE?

Tras reducir sus entregas a la mitad durante la semana pasada, 'La Revuelta' regresa con tres nuevas invitadas este lunes 16 de noviembre. David Broncano se despidieron del público el pasado martes con la entrevista a Ada Colau, cancelando su cita con la audiencia del miércoles con motivo de la huelga general del 11-N y quedando fuera del access prime time de La 1 el jueves para dejar hueco a la retransmisión del partido entre República Checa y España de la UEFA Nations League.

La visita de la candidata de Frente Amplio, que tuvo lugar tras la controvertida entrevista a Santiago Abascal, se tradujo en un 22,9% de share y 3.050.000 espectadores, logrando liderar por encima de 'Horizonte', que consiguió un 14% de share y 1.963.000 espectadores gracias a la visita de Alberto Núñez Feijóo y 'El Hormiguero', que se conformó con un 11,4% de cuota de pantalla y 1.530.000 espectadores durante la visita del actor Can Yaman.

Paula Vázquez, Aida Domenech y Carolina Iglesias, las invitadas de David Broncano de este lunes en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita este lunes 16 de noviembre 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Carmen Machi, que regresa al espacio de Antena 3 para presentar la segunda temporada de 'Celeste', que llegará a Movistar Plus este jueves 19 de noviembre. Por su parte, David Broncano recibirá a Dulceida, Carolina Iglesias y Paula Vázquez.

🤗 De vuelta a los chistes, por fin pic.twitter.com/OmuffV4782 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 16, 2026

La presentadora y las dos creadoras de contenido aterrizan por primera vez juntas en el programa del humorista para desvelar todos los detalles sobre la próxima edición de los Premios Ídolo, que serán retransmitidos en RTVE Play el próximo 2 de diciembre. Dulceida presentará así la quinta entrega de esta gala de premios, que este año se muda de su habitual ubicación en Madrid al Auditori Fòrum CCIB de Barcelona.

En esta velada se suelen dar cita las personalidades más destacadas del mundo de las redes sociales, y en esta ocasión Paula Vázquez y Carolina Iglesias serán las encargadas de conducir la gala. Así, las invitadas de 'La Revuelta', que abren la semana de entrevistas, adelantarán alguna que otra sorpresa sobre la mediática cita de influencers, que llega bajo la temática de 'Romantic garden'.

Por otro lado, Paula Vázquez tiene aún pendiente una futura visita al espacio del humorista en TVE, pues el estreno de la segunda temporada de 'Hasta el fin del mundo' continúa sin fecha por el momento, pero se prevé que la presentadora se reencuentre con David Broncano para promocionar esta nueva tanda de entregas, cuya grabación tuvo lugar este verano en localizaciones como la Ruta de la Seda.