Robert Mendoza es uno de los rostros menos conocidos entre el explosivo casting que Telecinco ha preparado para 'GH VIP 9', que regresa este miércoles 18 de noviembre a las 22:00 horas. Sin embargo, el músico onubense cuenta con una destacada trayectoria profesional y ha conseguido hacerse un hueco en las redes sociales gracias a sus originales versiones de grandes éxitos musicales interpretadas con violín.

Ahora, en un intento de seguir los pasos de Jessica Bueno, su actual pareja, prueba suerte con su primera aventura televisiva adentrándose en la casa de 'GH VIP' con perfiles como Belén Esteban, Pipi Estrada, Raquel Bollo o Karmele Marchante entre otros. Este fichaje supone una oportunidad para que el gran público conozca una nueva faceta del músico más allá de las versiones que publica en redes y que tantos 'me gusta' acumulan.

Robert Mendoza, de triunfar en Youtube con su violín a la casa de 'GH VIP'

Robert Mendoza es violinista, productor musical, arreglista y creador de contenido. Su propuesta artística se caracteriza por fusionar la música clásica con sonidos actuales, pasando por estilos como pop, rock y electrónica. A través de su perfil de Instagram, donde acumula más de 171.000 seguidores, ha conseguido acercar el violín a públicos más jóvenes, reinterpretando canciones de artistas internacionales y convirtiendo algunas de sus actuaciones en auténticos fenómenos virales.

¡Bienvenido, Robert Mendoza! 📢 Violinista y ahora también concursante oficial de #GHVIP9 🎻 En 2 DÍAS conocerá al resto de sus compañeros, ¡COMIENZA LA CUENTA ATRÁS! ⏳



🚨 GRAN ESTRENO este miércoles, a las 22:00h en @telecincoes pic.twitter.com/ov9jAZd5zm — Gran Hermano (@ghoficial) November 16, 2026

En su faceta como productor, el nuevo concursante de 'GH VIP' ha trabajado con artistas como JC Reyes y Arcángel, además de consolidar una carrera en solitario con proyectos musicales propios. De hecho, su perfil en Spotify cuenta con 92.000 oyentes mensuales, mientras que su canal de Youtube cuenta con más de 870.000 suscriptores y varios vídeos que superan los 10 millones de visualizaciones.

Su historia de amor con Jessica Bueno

Dejando a un lado su proyecto musical, Robert Mendoza ha adquirido notoriedad en el mundo del corazón durante los últimos meses a raíz de dar a conocer su relación con Jessica Bueno, que ya pasó por la casa de 'Gran Hermano' en el año 2023. Ambos comenzaron su historia de amor a principios de este año, poco después de que la ex modelo pusiese fin a su relación con Luitingo.

Si bien en un principio la pareja intentó mantener su historia de amor alejada de los focos, poco a poco ha ido dejándose ver en público y compartiendo algunos momentos de su relación. La propia Jessica ha hablado con naturalidad de esta nueva etapa sentimental y ha mostrado su felicidad junto al violinista en redes.