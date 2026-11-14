Quién es quién en 'Infamia': Conoce a todos los personajes de la nueva serie de HBO Max protagonizada por Susana Abaitua

Este viernes, HBO Max ha estrenado 'Infamia', su nueva serie producida por Evafilms y que está basada en la novela homónima de Ledicia Costas. La ficción consta de seis episodios y está dirigida por Agustina Macri ('Miss Carbón') y Beatriz Sanchís ('Aquel' y 'Nacho').

La actriz nominada al Goya Susana Abaitua ('Un fantasma en la batalla',' 'Patria') encabeza el reparto de 'Infamia' junto a Jorge Bosch ('Todos mienten', 'Citas'), Jon Olivares ('Patria', 'Los pacientes del doctor García'), Ane Gabarain ('20.000 especies de abejas', 'Patria'), Iñigo Gastesi ('Singular', 'La infiltrada'), Iñigo Azpitarte ('Karmele', 'La infiltrada'), Eva Llorach ('Los pacientes del doctor García', 'Quien te cantará'), Asier Oruesagasti ('Los últimos románticos', 'Hay algo en el bosque'), el nominado al Goya Kandido Uranga ('Maspalomas', 'El Internado: Las Cumbres'), y la colaboración especial de Luis Gnecco ('La máquina', 'Neruda').

Por si fuera poco, 'Infamia' cuenta con un destacado equipo creativo, entre los que se encuentran, a cargo de la banda sonora, el músico Aitor Etxebarria ('Furia', 'El cuerpo en llamas') y del montaje Vicky Lammers ('Ciudad sin sueño', 'La infiltrada'), también nominada al Goya este año en su categoría.

La serie se ha rodado, con la participación de EiTB, en los imponentes paisajes naturales de Vizcaya. Despliega su universo visual en enclaves icónicos como el Parque Natural de Gorbeia, el macizo de Itxina, el Parque Natural de Urkiola, la comarca de Enkarterri, la Reserva de la Biosfera de Urdaibai y el espectacular Flysch de Barrika, así como en las localidades de Orozko, Areatza y Trucios-Turtzioz.

Estos escenarios dan vida a Ura, el pueblo ficticio donde transcurre la trama. Un lugar profundamente ligado a la tierra que no solo enmarca la historia, sino que se convierte en un personaje fundamental del relato.

Sinopsis de 'Infamia'

Emma Cruz (Susana Abaitua) es una tenaz abogada en plena crisis existencial que se obsesiona con un caso sin resolver: la misteriosa desaparición de dos niñas hace veinte años. Lo que empieza como curiosidad profesional no tarda en convertirse en una peligrosa fijación, avivada por su propio trauma: la trágica muerte de su hermana cuando eran niñas, una pérdida de la que siempre se ha sentido culpable.

En su empeño por desenterrar secretos inconfesables, ocultos bajo la asfixiante y claustrofóbica fachada del pueblo, Emma tendrá que enfrentarse a sus peores fantasmas. Su incansable búsqueda la situará en la diana de aquellos que están dispuestos a todo con tal de que la verdad nunca salga a la luz.

Conoce a los personajes de 'Infamia'

Susana Abaitua es Emma Cruz

Susana Abaitua es Emma Cruz

Emma Cruz es una abogada penalista. Tenaz y competitiva, parece como si siempre estuviese intentando arreglar algo. Su idealismo y su impulsividad forman un cóctel explosivo que ha impulsado su carrera profesional pero que también le ha creado no pocos problemas. Emma se precipita en una crisis existencial. La mayoría de las mujeres que conoce de su edad tienen vidas asentadas, parejas, familias, proyectos… Sin embargo, ella se siente cada vez más sola y perdida. Encuentra un trabajo en la Universidad de Bilbao como profesora de un master en criminología, un trabajo muy por debajo de sus capacitaciones profesionales pero que está cerca de Ura, un pequeño pueblo en la Bizkaia rural donde vive su madre, Amaia, con quién tiene una tormentosa relación.

Jorge Bosch es Otxoa

Jorge Bosch es Imanol Otxoa

Imanol Otxoa es un condecorado Intendente de la Ertzaintza al que le queda un año para jubilarse. Actualmente compagina su puesto con el de profesor adjunto en el master de Criminología al que acaba de incorporarse Emma. El servicio a los demás ha sido la razón de vivir de Imanol Otxoa desde que es capaz de recordar. Solo una mancha enturbia un brillante currículo: no haber encontrado a las hermanas Giraud. Duro, inteligente y tenaz, el contacto continuado con la maldad y la estupidez humana le han convertido en un cínico. Si la vida le ha demostrado algo es que el fin justifica los medios.

Ane Gabarain es Amaia

Ane Gabarain es Amaia

Amaia es la madre de Emma. Vive sola en la casona que heredó de sus padres en Ura rodeada de sus fantasmas y de botellas vacías. Su vida está marcada por la tragedia: Su hija pequeña, Martina, se ahogó a los siete años en la piscina de la casona familiar cuando estaba al cuidado de Emma, que tenía doce.

Jon Olivares es Unai

Jon Olivares es Unai

En 2001, con diecisiete años, Unai es uno de esos jóvenes inconscientes de su propio atractivo, los más peligrosos. Absorto en su mundo interior, atraviesa la adolescencia, ajeno a las pasiones que levanta en uno y otro sexo. Es inseparable de Jon, Gorka y Aitor; amigos a los que les unen años de complicidad y travesuras. Sin embargo, Unai no podría ser más distinto a ellos: es un apasionado lector y poeta vocacional, pertenece al grupo de teatro de Ura desde los catorce. Conocer a Emma cambiará su vida.

Iñigo Gastesi es Jon

Iñigo Gastesi es Jon

Jon es Ertzaintza en Ura. Hijo único del intendente Otxoa. Con un cuerpo cincelado a base gimnasio y esteroides podría parecer un chulo de libro. Aunque hacia el exterior se proyecte como un tipo seductor y divertido, en su interior se esconde un hombre inteligente, manipulador y violento, cuyo trabajo le da un poder sobre sus convecinos que jamás hubiese alcanzado por otros medios. No siente remordimientos, empatía o compasión, pero es capaz de parecer humano ocultando el monstruo que aloja en su interior. Un monstruo que acecha a Emma desde el momento en que llega a Ura. La atractiva abogada es un trofeo que ha de conseguir a toda costa, aunque ello implique que los muertos se remuevan en sus tumbas.