Quién es quién en el reparto de 'El crimen de Pazos': Estos son los personajes de la serie de Netflix inspirada en una historia real

Netflix sigue aliándose con Bambú Producciones para producir diferentes series basadas en casos reales. Tras el gran éxito de 'El caso Asunta' y de 'La viuda negra', la plataforma estrena este viernes 13 de noviembre su nuevo true crime 'El crimen de Pazos', mientras prepara también la serie sobre el caso de Daniel Sancho con Martiño Rivas como protagonista.

Además, productora y plataforma vuelven a confiar en Tristán Ulloa como protagonista de esta historia basada en el crimen de Isabel Fuentes que conmocionó a toda España en el año 2015. El actor encabeza así el reparto de esta miniserie compuesta de tres episodios que esta basada en el 'caso Aniceto', un crimen real ocurrido en Galicia en 2015, en el que Aniceto Rodríguez Caneiro era el principal sospechoso de haber agredido a su esposa, cuyo nombre original ha sido modificado en la ficción por el de Irene.

Completan el reparto de la miniserie los actores Carlos Blanco ('El caso Asunta'), Fer Fraga ('Rondallas', 'Animal'), Miguel Borines ('El caso Asunta'), entre otros, con la colaboración especial de Verónica Sánchez ('Ángela', 'Sky Rojo') y Edu Soto ('MasterChef Celebrity Legends').

'El crimen de Pazos' cuenta con Ramón Campos como productor ejecutivo y está dirigida por Carlos Sedes. El guion corre a cargo de Ramón Campos, David Orea Arribas, Curro Serrano y Gema R. Neira, y con Carlos Garcés al frente de la dirección de fotografía.

Sinopsis de 'El crimen de Pazos'

En el tranquilo pueblo de Pazos, Aniceto (Miguel Borines) y su mujer Irene parecen ser la pareja perfecta hasta que, una noche, ella sufre un brutal ataque como resultado de un presunto robo. Mientras lucha por su vida en el hospital, Elías (Tristán Ulloa), un sargento de la Guardia Civil convencido de que Aniceto es el autor del crimen, se enfrenta a un sistema que le parece que no está dispuesto a escuchar sus advertencias ni a proteger a la víctima. Con Aniceto en libertad y la vida de Irene pendiendo de un hilo, ¿saldrá la verdad a la luz antes de que sea demasiado tarde?

Conoce a los personajes de 'El crimen de Pazos'

Tristán Ulloa es Elías Lago

Tristán Ulloa es Elías Lago

Tristán Ulloa interpreta a Elías Lago, un sargento de la Guardia Civil que, tras pasar un tiempo destinado en Madrid, decide trasladarse a Verín para comenzar una nueva etapa profesional. Cuando se produce el brutal ataque, se implica de lleno en la investigación, convencido desde el primer momento de que no se trata de un simple robo. Decidido a esclarecer lo sucedido, hará todo lo posible por demostrar la culpabilidad de Aniceto.

Verónica Sánchez es la jueza Loiro

Verónica Sánchez es la jueza Loiro

Verónica Sánchez da vida a la jueza Loiro, que acaba de llegar a un pueblo desconocido para ella, donde debe adaptarse tanto a su nuevo entorno como a un equipo de policías con el que nunca ha trabajado. Nada más incorporarse, se enfrenta a un caso de robo con violencia que pondrá a prueba su profesionalidad.

Fer Fraga es Barreiro

Fer Fraga es Barreiro

El actor Fer Fraga interpreta a Barreiro, que es el más joven del equipo de Policía Judicial de Elías. Es un agente novato, con ganas de aprender y de dar el salto a la UCO, que mira al sargento como a un referente. Con su humor y sus dudas pone la mirada fresca dentro de un grupo curtido.

Miguel Borines es Aniceto

Miguel Borines es Aniceto

El actor Miguel Borines se mete en la piel de Aniceto, un hombre mayor, tranquilo y de apariencia afable, que vive con su mujer, Irene, en Pazos. Cuando ella sufre un brutal ataque, es él quien denuncia un presunto robo. Su entorno lo ve como un vecino querido, pero el sargento Elías no se fía de su versión.

Carlos Blanco es Turrientes

Carlos Blanco es Turrientes

El actor Carlos Blanco, a quién hemos visto en otras series como 'Fariña', 'La unidad', 'El caso Asunta' o 'Celeste' da vida en 'El crimen de Pazos' a Turrientes, "Turri", que es uno de los miembros del equipo investigador que acompaña a Elías.

Luisa Merelas es Irene Freire

Luisa Merelas es Irene Freire

La actriz Luisa Merelas, a quién hemos podido ver en 'As Bestas', 'El caso Asunta' o 'La Infiltrada' interpreta a Irene Freire, que es la víctima del caso principal que investiga Elías. Se trata por tanto del personaje inspirado en Isabel Fuentes, la mujer asesinada por su pareja.