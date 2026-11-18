Náyades Lospitao, que ha sido una de las grandes protagonistas de 'La Isla de las Tentaciones 11', es una de las concursantes que desde este miércoles convivirá en la casa de 'GH VIP 9'. Así, la joven se suma al casting del reality junto a rostros tan reconocidos como Belén Esteban, Karmele Marchante, Pipi Estrada, Raquel Bollo o Raquel Mosquera siendo posiblemente la más joven de todo el casting o al menos una de las más jóvenes.

Náyades tiene 22 años y procede de Badajoz y es estudiante de Derecho. Desde su adolescencia, Náyades se ha sentido fuertemente atraída por el deporte y desde joven comenzó a practicarlo, en especial el fútbol siendo el Barça su equipo favorito. Su padre, Miguel Lospitao, ha sido agente deportivo internacional motivo por el que la joven siente gran pasión por este deporte.

Náyades llega a 'GH VIP 9' después de su paso por 'La isla de las tentaciones 11', donde acudió junto a su entonces novio, el modelo Nacho de Borbón. Los dos se conocieron en un evento de influencers cuando él todavía mantenía una relación con Paula Cubarsí, la soltera que ya participó en el reality y que ha vuelto a formar parte de la lista de solteras de esta edición.

En República Dominicana, Náyades se dejó llevar por la pasión y fue una de las primeras en caer en la tentación con Andrea, otro viejo conocido tanto de 'La isla de las tentaciones' como de 'GH DÚO'. Actualmente, ambos mantienen una relación según dejaron entrever este martes en 'El debate de las tentaciones'.

Todo apunta a que Náyades se reencontrará de nuevo con Nacho de Borbón dentro de la casa de 'GH VIP' pues según se ha filtrado el ex concursante de 'Supervivientes' y nieto de un primo del rey emérito, Juan Carlos I, también será otro de los concursantes de esta edición.

Náyades tiene una personalidad fuerte y promete no dejar indiferente a nadie en su estancia en la casa. "Estoy súper preparada. Para mí es un reto más y lo afronto con todas las ganas del mundo", confesó nada más hacerse oficial su fichaje por el reality de Telecinco.