Tras arrancar la semana con la visita de Anne Igartiburu, Dulceida y Carolina Iglesias, 'La Revuelta' regresa este martes con más sorpresas. David Broncano volvió a recibir a la influencer para descubrir todos los detalles de la próxima edición de los Premios Ídolo, que contará con la presentadora y la creadora de contenido como conductoras de la gala, que tendrá lugar el Barcelona el próximo 2 de diciembre.

La visita del trío de los Premios Ídolo se tradujo en un 12.5% de share y 1.554.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió liderar con un 15.8% de share y 1.970.000 espectadores gracias a la visita de Carmen Machi. Por otro lado, 'Horizonte' se conformó este lunes con un 11% de cuota de pantalla y 1.402.000 espectadores en Cuatro.

Emilia Mernes, la invitada de David Broncano de este martes en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita este martes 17 de noviembre 'La Revuelta' como invitrado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Estopa, que regresa al espacio de Antena 3 para presentar su nuevo álbum de estudio y la gira de conciertos con la que interpretarán sus temas inéditos por todo nuestro país. Por su parte, David Broncano recibirá a Emilia Mernes.

Os confirmo la invitada del programa de hoy 🇦🇷 pic.twitter.com/AshJ2FNS4i — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 17, 2026

La artista argentina visitará por primera vez el espacio de TVE tras el lanzamiento de su último sencillo con el que ha dado el pistoletazo de salida a su nueva etapa artística. La cantante se reencuentra así con Broncano años después de su única visita a 'La Resistencia' en Movistar Plus.

Con hits a sus espaldas como 'No se ve', 'La original' junto a Tini y tres álbumes de estudio, Emilia Mernes presenta ahora 'Bodypainting', el tema que estrenó hace dos semanas y con el que llega a 'La Revuelta' dispuesta aportar el tinte musical a la semana de entrevistas en TVE.