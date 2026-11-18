Katrin Ortega es posiblemente una de las concursantes más desconocidas de todo el casting de 'GH VIP 9'. Y es que el reality será su primera experiencia en un programa de televisión después de haber concedido alguna entrevista a algún programa como 'El programa de Ana Rosa' en Telecinco o 'Espejo Público' en Antena 3.

Katrin es la actual alcaldesa del municipio de Parauta en Málaga y saltó a la fama por ser la candidata con mayor apoyo en las elecciones municipales de 2023, donde obtuvo el 88,13% de los votos. Recientemente también fue noticia por haber abandonado el PSOE tras siete años al frente del Ayuntamiento bajo las siglas socialistas.

Fue en octubre de 2026 cuando Katrin Ortega decidió darse de baja del PSOE tras no estar de acuerdo con la deriva del partido y algunas de las decisiones del partido. Pese a ello, ha seguido al frente de la alcaldía hasta que ahora se ha tomado una pequeña excedencia para poder participar en 'GH VIP'.

Y es que su intención es retomar su faceta como alcaldesa cuando salga de la casa más famosa de la televisión. De hecho, ha dejado claro que pretende volver a presentarse a las elecciones municipales en 2027. Esta vez bajo la formación independiente Unidos Parauta Avanza.

Nacida el 19 de mayo de 1981, Katrin Ortega Márquez tiene 45 años. Es madre de tres hijos y se define como muy familiar. Sobre su vida personal se sabe que pasó sus primeros años en Alemania, donde sus padres emigraron en busca de una vida mejor. Es además nieta de Salvador Márquez Fernández, fue alcalde de Parauta en 1979 bajo la bandera del PCE y fue reelegido con el PSOE en 1982.

Fue en 2015 cuando comenzó su carrera política como concejal de Turismo, Nuevas Tecnologías, Cultura, Fiesta y Deportes en el Ayuntamiento de Parauta, y cuatro años después fue elegida alcaldesa. Revalidó su cargo en las elecciones de 2023 con el PSOE, con el que obtuvo los siete concejales del consistorio dejando al Partido Popular sin representación. Como alcaldesa, tiene un salario de 34.846 euros brutos anuales.

Tal y como ella misma ha confesado, posee un gran carácter, lo que hace indicar que podría tener más de un enfrentamiento con alguno de sus compañeros dentro de la casa. Y más teniendo en cuenta que dentro va a coincidir con rostros que también tienen un fuerte genio como es el caso de Pipi Estrada, Karmele Marchante o Raquel Bollo.