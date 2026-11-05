¿Quién es el invitado que cierra la semana en 'La Revuelta' de Broncano, hoy jueves 5 de noviembre en RTVE?

'La Revuelta' vuelve a tener este jueves un invitado de excepción en RTVE en el programa que se ofrecerá justo antes de la segunda entrega de 'El perro andaluz' de esta semana después de que el pasado lunes Manu Sánchez ocupara precisamente el espacio de Broncano y su equipo.

Este miércoles, 'La Revuelta' obtuvo un buen 12,9% y 1.512.000 espectadores con la visita de los actores de la nueva película de la saga de 'Los juegos del hambre'. Un dato que le permitió ser segunda opción por delante de 'Horizonte' aunque una vez más 'El Hormiguero' le superó al marcar un 14,8% y 1.778.000 seguidores con una nueva entrevista de Pablo Motos a Miguel Ángel Revilla.

Pedro Almodóvar vuelve a 'La Revuelta' de David Broncano

¿Pero quién visita este jueves 5 de noviembre 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá a los actores Karra Elejalde y Álvaro Cervantes, que promocionarán 'Colisión', la película que estrenó Netflix la semana pasada. Por su parte, David Broncano volverá a dar la bienvenida al programa de TVE a Pedro Almodóvar.

El director de cine vuelve por segunda vez a 'La Revuelta', aunque esta vez lo hace con su faceta como escritor. Y es que presentará su primera novela 'El hombre que solo escribía en los aviones'. Tras publicar varios libros de relatos y otros textos, el cineasta manchego se adentra en el género literario después de haber triunfado como cineasta con dos premios Óscar, doce Goya, cinco BAFTA y cuatro César, entre otros muchos galardones.