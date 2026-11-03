¿Quién es el invitado que acude a 'La Revuelta', hoy martes 3 de noviembre en RTVE tras una semana de parón?

'La Revuelta' de David Broncano regresa este martes 3 de noviembre a la programación nocturna de TVE después de casi una semana. Cabe recordar que el pasado miércoles y jueves, La 1 optó por cancelar el programa tras la tragedia ferroviaria de Urda y lo sustituyó por un especial informativo con Pepa Bueno y por una edición especial de 'Malas Lenguas Noche' con Jesús Cintora respectivamente.

Por si fuera poco, este lunes, La 1 sorprendió al ofrecer un especial de 'El perro andaluz' con Manu Sánchez en directo como sustituto de 'La Revuelta'. Un cambio en la programación que supuso que el formato fuera tercera opción por detrás de 'El Hormiguero' y 'Horizonte' con un 11,9% de cuota de pantalla y más de 1,4 millones de personas. Lo que supuso una ligera bajada con respecto al dato que anotó David Broncano siete días antes (12,2% y casi 1,5 millones).

De esta forma, 'La Revuelta' regresa este martes a la programación de La 1 justo antes de que la cadena emita un nuevo pase de la película 'Mientras dure la guerra' dirigida por Alejandro Amenábar y con Karra Elejalde al frente de su reparto.

Almudena Ariza, invitada de 'La Revuelta' en su regreso a TVE

¿Pero quién visita este martes 3 de noviembre 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá de nuevo a Mario Vaquerizo para compartir con Pablo Motos y todos los espectadores sus próximos proyectos y algunas de las experiencias que ha vivido a lo largo de su trayectoria en el mundo del entretenimiento. Por su parte, David Broncano volverá a contar con la periodista Almudena Ariza.

La corresponsal de RTVE regresa a 'La Revuelta' y romperá su silencio tras verse envuelta en una polémica por compartir en su cuenta de "X" la imagen de un tren en el recorrido Madrid-Barcelona completamente vacío unos días después de la tragedia de Urda. Lo hizo asegurando que era un AVE y que era una imagen desoladora que no se veía en mucho tiempo. Sin embargo, muchos en redes ya la cuestionaron pues en realidad era de un Ouigo y no era por el miedo por el accidente sino por la huelga de maquinistas.

La reportera y corresponsal vuelve así a 'La Revuelta', que ya ha visitado en varias ocasiones, para presentar 'Vidas con nombre’. Historias reales de Gaza y Cisjordania', su primera novela gráfica, ilustrada por Fermín Solís, en la que realiza una crónica gráfica de las vidas marcadas por el conflicto.