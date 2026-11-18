En un casting plagado de estrellas de Telecinco como Belén Esteban, Raquel Mosquera o Pipi Estrada, puede que el nombre de Carlos Corbacho sea el que menos resuene entre los espectadores de la nueva edición de 'GH VIP'. Sin embargo, el antiguo trabajador de Isabel Pantoja ha ganado notoriedad en los últimos meses aireando trapos sucios inéditos de Cantora, y ahora se embarca en su primera aventura de telerrealidad adentrándose en "la vida en directo".

Corbacho formó parte del círculo más íntimo de la tonadillera, llegando a ejercer incluso como su representante. Su estrecho vínculo con la familia Pantoja le permitió conocer de cerca el funcionamiento de su entorno profesional y personal, así como algunos de los episodios más controvertidos que rodearon a la intérprete.

Carlos Corbacho, de airear los trapos sucios de Cantora en 'De viernes' a la casa de 'GH VIP 9'

Sin embargo, su relación con la familia no acabó en buenos términos, y decidió dar el salto al plató de 'De viernes' para destapar los secretos del clan. Las intervenciones televisivas de Carlos Corbacho han estado especialmente centradas en cuestiones económicas relacionadas con Isabel Pantoja, Julián Muñoz y la famosa finca, ganándose incluso una silla de colaborador en el extinto 'De lunes a viernes' para tratar estos temas y participando en especiales como 'El precio de...'.

¡NUEVO FICHAJE! 🚨 De los platós entrar a la casa 👏 ¿Estáis preparados para ver a Carlos Corbacho en acción? 💣



🚨 Miércoles 18 GRAN ESTRENO de #GHVIP9 en @telecincoes pic.twitter.com/45LQCfJYtE — Gran Hermano (@ghoficial) November 14, 2026

Durante los últimos meses, su exposición mediática ha ido en aumento, y ahora, al igual que otros muchos rostros vinculados a Cantora y a la tonadillera, ha decidido probar suerte en la casa de 'GH VIP' para continuar difundiendo su versión de los hechos. Corbacho toma así el testigo de otros rostros televisivos como Laura Cuevas o Dulce Delapiedra, que también dieron el salto a los realities de Telecinco tras cortar lazos con la mediática familia.

Carlos Corbacho revela que Isabel Pantoja habría aprovechado dar un concierto en Rusia en el año 2006 para realizar una compra de una joya millonaria que ascendería a más de 2 millones de euros.



🪩 #DeViernes

🟣 https://t.co/rReoGpAJsj pic.twitter.com/mdy7zyfrxV — ¡De Viernes! (@deviernestv) September 11, 2026

El ex empleado de Isabel Pantoja se une así a un casting encabezado por Belén Esteban, Arturo Requejo, Gianmarco Onestini, Cristina Porta, Pipi Estrada, Karmele Marchante, Robert Mendoza, Náyades Lospitao y Katrin Ortega, que arrancan su convivencia este miércoles 18 de noviembre a las 22:00 horas en Telecinco durante la gala inaugural conducida por Jorge Javier Vázquez.