Arturo Requejo vuelve a la casa más famosa de la televisión. Tras darse a conocer como concursante de 'GH 11', el vasco vuelve a la televisión después de años retirado de la pequeña pantalla y lo hace después de haberse visto envuelto en algunas polémicas tras mostrar su negacionismo y haber hecho también declaraciones transfobas.

El de Irún saltó a la fama en 2009 cuando entró a formar parte de 'GH 11', edición en la que coincidió con otros rostros tan reconocidos como Nagore Robles o Carolina Sobe. Pero si por algo destacó su paso por el reality fue por su relación con Indhira Kalvani protagonizando alguna de las escenas más subidas de tono de la historia del programa.

Apodado 'el delfín de Irún' por su fogosidad en el jacuzzi de 'Gran Hermano', Arturo Requejo se convirtió en uno de los grandes reclamos de Telecinco en aquellos años pues posteriormente participó en 'Supervivientes' y '¡Mira quién salta!' así como en 'Mujeres, hombres y viceversa'.

En 2013, Arturo volvió a ser noticia tras comenzar una relación con la cantante Merche, con quién estuvo durante diez años y formó una familia tras tener a su hija Ambika. Tras recomponerse del mazazo sentimental, Arturo decidió instalarse la Sierra de Segura buscando una vida más tranquila, consciente y sostenible y se trasladó a vivir a Letur, la localidad de Rozalén y que fue una de las localidades afectadas por la DANA del 2024.

Desde entonces, Arturo ha estado apartado de la televisión y de los focos, aunque ha seguido muy activo en redes sociales donde presume de la slow life, un modelo de vida con placas solares, huerto, gallinas, contacto con la naturaleza y meditación. En lo relativo a su vida personal, el ex 'GH' lleva cinco años de relación con Tamara, una instructora de yoga, con la que tuvo a su cuarto hijo Sua.

Junto a Tamara puso en marcha un chiringuito llamado Aloha Letur en el Mirador de La Molatica. Un establecimiento que le ha traído algún que otro problema con el ayuntamiento de la localidad por el final de la concesión, lo que les ha generado grandes problemas económicos. La pareja también ha puesto en marcha un negocio de productos orgánicos y ha desarrollado un programa de terapias energéticas.