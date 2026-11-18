Tras recibir por primera vez a Emilia Mernes, 'La Revuelta' se prepara para despedir la semana un día antes de lo habitual con su última tanda de invitados. David Broncano y su equipo desaparecen de la programación de este jueves con motivo del 'cara a cara' entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo que ha alterado la oferta de todas las cadenas, incluida La 1. Asimismo, 'El Perro Andaluz' también se traslada del jueves al miércoles con Àngels Barceló y Miguel Ríos como invitados.

La visita de la artista argentina al espacio de TVE se tradujo este martes en un 12.6% de share y 1.513.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió liderar con un 15.4% de share y 1.855.000 espectadores gracias a la visita de Estopa. Por otro lado, 'Horizonte' consiguió un 11.3% de cuota de pantalla y 1.394.000 espectadores en Cuatro.

David Jiménez y Alberto San Juan, los invitados de David Broncano de este miércoles en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita este miércoles 18 de noviembre 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' también cierra su semana con la visita de Arturo Pérez-Reverte, que regresa al espacio de Antena 3 para presentar su última novela 'La hipótesis más peligrosa'. Por su parte, David Broncano recibirá a David Jiménez y Alberto San Juan.

Último programa de la semana, pero no porque se estrene el GTA 😅 pic.twitter.com/ij4LbcgWTv — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 18, 2026

El actor regresa al espacio de TVE este miércoles acompañado del que fue director del diario El Mundo para presentar 'El Director', el film dirigido por Dani de la Orden que adapta a la gran pantalla la novela publicada por el periodista en 2015, en el que explica cómo se gestó su llegada al máximo cargo del medio y el "lado oscuro" de las redacciones.

La película, que llegará a las salas de cine el próximo 20 de noviembre, narra el reto que afrontó David Jiménez al aceptar tomar el relevo de Casimiro García Abadillo que había ocupado el puesto de dirección del diario desde la salida de Pedro J. Ramírez. Así, el actor desvelará en 'La Revuelta' junto al protagonista real y autor de la novela cómo ha sido preparar este papel y trasladar ante las cámaras esta historia de secretos e intrigas de la prensa escrita.