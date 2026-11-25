Tras arrancar la semana con la visita de Elena Anaya y Emma Suárez, 'La Revuelta' se despide una vez más antes de tiempo este miércoles con una nueva tanda de invitados. David Broncano y su equipo desaparecen por segunda semana consecutiva de la programación del jueves, en este caso debido al debate a cuatro entre Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez, Santiago Abascal y Ada Colau, que tendrá lugar a las 22:00 horas.

La visita del dúo de actrices se tradujo este martes en un 11% de share y 1.363.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió un 13% de share y 1.613.000 espectadores gracias a la visita de Goyo Jiménez, Luis Piedrahita y Galder Varas. Por otro lado, 'Horizonte' firmó un 9,9% de cuota de pantalla y 1.275.000 espectadores en Cuatro.

Eva Isanta y Luis Merlo, los invitados de David Broncano de este miércoles en 'La Revuelta'

¿Pero quiénes visitan 'La Revuelta' este miércoles 25 de noviembre como invitados? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Marta Hazas y Elena Furiase, que regresan juntas al espacio de Antena 3 para presentar su nueva película 'Hechos probados', ya disponible en cines. Por su parte, David Broncano recibirá a Eva Isanta y Luis Merlo.

Esta semana, hay menos programas pero vienen de 2 en 2 los invitados. #LaRevuelta pic.twitter.com/M2H0TM78Nh — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 25, 2026

El dúo de actores acuden por primera vez al espacio de TVE juntos para promocionar su nueva obra de teatro 'Un dios salvaje', que permanecerá en el Teatro Alcázar de Madrid con su segunda temporada sobre los escenarios hasta el próximo 31 de enero. A su vez, los actores se reencuentran con Broncano poco después del estreno de la temporada 17 de 'La que se avecina' en Prime Video.

Así, Isanta y Merlo adelantarán algún que otro detalle en 'La Revuelta' sobre las nuevas aventuras de sus personajes en la longeva serie de comedia, haciendo también un repaso de su trayectoria tanto en los escenarios como en la pequeña pantalla, donde coincidieron por primera vez hace más de 22 años, cuando daban vida a Bea y Mauri en 'Aquí no hay quien viva'.