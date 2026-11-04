¿Qué dos invitados internacionales visitan hoy 'La Revuelta' de Broncano, este miércoles 4 de noviembre en RTVE?

Tras volver este martes a la programación de La 1 tras una semana de parón por los especiales informativos sobre la tragedia ferroviaria en Urda y tras dejar su hueco a 'El perro andaluz' el lunes, 'La Revuelta' continúa este miércoles su emisión en el access de la cadena pública.

En su regreso, David Broncano confirmó los rumores sobre la posibilidad de que Santiago Abascal visite el espacio próximamente siguiendo los pasos de Pedro Sánchez, Irene Montero y Gabriel Rufián. Por ahora no hay nada cerrado pero todo apunta a que el líder de Vox acudirá al formato la próxima semana.

Este martes 'La Revuelta' anotó un 10,9% y 1.318.000 espectadores siendo tercera opción de la noche por detrás de 'Horizonte' (11,7% y 1.491.000 seguidores) y 'El Hormiguero', que consiguió liderar la franja con su entrevista a Mario Vaquerizo tras anotar un 12,9% y 1.605.000 espectadores.

Los invitados de David Broncano en 'La Revuelta' este miércoles

¿Pero quién acude este miércoles 4 de noviembre a 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Miguel Ángel Revilla después de que su entrevista prevista para la semana pasada quedara cancelada por el accidente de trenes en Urda y la supresión del programa por un especial con Vicente Vallés.

Por su parte, David Broncano contará con dos invitados internacionales como son McKenna Grace y Joseph Zada, los protagonistas de 'Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha', la precuela de la mítica saga cinematográfica que llega a los cines el próximo 20 de noviembre.

Joseph Zada es un actor australiano, que se crio en una familia cinematográfica, con un padre actor y director y una madre productora. Uno de sus cuatro hermanos también es actor, y junto a él debutó en 2019 en su primera película. A partir de entonces, el jovencísimo intérprete ha participado en varias series y largometrajes, y este año ha dado un salto interpretando a Haymitch Abernathy, uno de los personajes principales de 'Los juegos del hambre', en la precuela de la saga.

Por su parte, McKenna Grace (Texas, Estados Unidos, 2006)empezó a actuar con solo seis años y ha participado ya en decenas de películas y series, entre las que destacan su personaje protagonista en la saga 'Cazafantasmas 'y su papel como Esther Keyes en 'El cuento de la criada'. Un rol que le valió la nominación a un Primetime Emmy Awards en la categoría de Mejor actriz invitada en una serie dramática, con apenas 15 años. Además, de manera paralela a su trayectoria actoral ha desarrollado una carrera musical como artista pop, con un disco y multitud de sencillos publicados que acumulan millones de reproducciones en las plataformas digitales.