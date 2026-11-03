Profesores en huelga se cuelan en el programa de Christian Gálvez en Telemadrid, que corta la emisión y se va a publicidad

Lo vivido este martes en el programa 'La tarde de Telemadrid' que conduce Christian Gálvez pocas veces sucede en televisión. En plena emisión del magacín, el presentador ha visto como un grupo de profesores en huelga irrumpía en el plató para hacer una reivindicación de su lucha a favor de la educación pública.

Todo se ha producido cuando Christian Gálvez introducía el tema de debate de la tarde: ¿que prefiere la gente ducharse por la mañana o por la tarde-noche? Justo en ese instante, cuatro personas con las camisetas verdes que representan la lucha de los profesores aparecían en el plató del programa sin avisar.

"Uy, ¿qué ha pasado?", ha preguntado de primeras Christian Gálvez al ver cómo aparecían personas en el plató sin que él estuviera avisado. "Somos profesores en huelga que hemos venido a visitaros a Telemadrid. Creemos que la consejera no nos está prestando atención y quizás en la televisión pública se nos presta un poco de atención", ha explicado uno de los maestros.

"Somos unos de los docentes que acabamos de arrancar la cuarta semana de huelga en la educación pública e intentamos explicarle a Zarzalejo y a la Comunidad de Madrid lo que estamos pidiendo", ha añadido otra de las profesoras. "Gracias chicos, pero... Os doy las gracias pero creo que no es el momento y creo que las artes que habéis utilizado para hacer esto no me parecen las correctas y fijaos que yo...", les ha contestado de primeras el presentador.

Poco a poco la tensión ha ido en aumento. "No, no, ahora voy a hablar yo", se ha plantado Christian Gálvez al ver cómo se enfrentaban a él algunos de los profesores. "Yo no iba a ser presentador, iba a ser profesor. Adoro la enseñanza pública pero creo que las artes que habéis utilizado en este programa no son las justas. No son las correctas, no son las pertinentes y no son las que los docentes por los que yo he aplaudido y he peleado toda la vida utilizarían", ha recalcado el presentador.

Tras ello, los docentes han intentado exponer su defensa y el por qué tienen que actuar así tras ver como desde la consejería de educación de la Comunidad de Madrid les ningunean y se niegan a reunirse con ellos. "Muchísimas gracias, pero creo que a partir de ahora este no es vuestro espacio. Gracias a todos", ha insistido el presentador de Telemadrid.

"Pínchame a mí", ha solicitado una y otra vez Christian Gálvez a su realizador moviéndose por el plató para evitar que las cámaras siguieran enfocando a los docentes que se habían colado en el programa. "Afortunadamente, tengo la enorme fortuna de haber podido elegir una carrera como magisterio, como educación primaria. Carrera que nunca llegué a terminar porque el tren de la televisión pasó por delante, trenes de esos que se aprovechan una vez en la vida", ha seguido opinando Gálvez.

"Afortunadamente, nunca jamás en mi vida, y no digo que tengan o dejen de tener razón, pero jamás en mi vida nunca un profesor me engañó como me han engañado ellos. Nos vamos a publicidad, volvemos enseguida", ha sentenciado Christian Gálvez de forma rotunda.

Y a la vuelta de la publicidad, el presentador ha lanzado un último mensaje a la audiencia. "Estamos en directo, como ustedes habrán notado. Les pido disculpas por lo que acaba de pasar aquí en directo en plató. Ni siquiera vamos a entrar en el debate, no creo que sea necesario entrar en el debate de quién tiene más o menos razón. El problema de todo esto son las artes, se les ha dedicado un cariño, han venido con una serie de intenciones completamente diferentes a lo que ha pasado aquí. Pero yo creo que las cosas con honestidad, se tenga más o menos razón, se tenga más altavoz o se tenga menos altavoz, creo que la honestidad, la sinceridad y el respeto está por encima de todas las cosas y creo que siempre debe mantenerse. Les pido disculpas si han vivido este momento tan violento en directo pero es lo que tiene la tele que muchas veces nos equivocamos, así que la próxima vez nos equivocaremos, pero creo que un poquito mejor", ha concluido.