Primeras palabras en exclusiva de David Broncano en La Sexta tras la entrevista a Abascal en 'La Revuelta': "La he cagado"

'Más vale tarde' se ha apuntado un tanto este martes. Y es que el programa de Iñaki López ha conseguido las primeras declaraciones de David Broncano tras la polémica que se ha desatado en torno a su papel en la entrevista con Santiago Abascal en 'La Revuelta' y las críticas que ha recibido por parte de muchos espectadores, periodistas e incluso de rostros de TVE como Marta Flich.

"Broncano es un grandísimo comunicador y es un genio de la comedia y un showman, y su programa tiene muchísimo éxito. Ayer renunció a las esencias de su programa y eso le ha podido pasar factura. Hoy hemos hablado con él. En torno a las 17:30 horas de la tarde nos hemos acercado al teatro donde graba 'La Revuelta' y hemos hablado con el comunicador, que nos ha respondido de una forma muy amable, hemos podido preguntarle lo que hemos querido", ha empezado advirtiendo Iñaki López.

Tras ello, 'Más vale tarde' ha emitido las primeras palabras de David Broncano tras todo el revuelo causado por su entrevista a Abascal. "Me arrepiento de muchas cosas. Me arrepiento, posiblemente tendría que haber utilizado la comedia más, como hago siempre, pero es complicado. También sé que había mucha gente que me decía con políticos no hagamos bromas. No las hice especialmente tampoco en las entrevistas anteriores con Sánchez, Montero ni con Rufián, aunque las entrevistas fueron más animadas también por el rollo que llevaban ellos", ha empezado diciendo muy sincero.

"Pero tampoco fueron los días en los que yo más comedia hice. Y ayer con Abascal sé que hay mucha gente que pensaba que no tenía que haber entrado en bromas con él y seguramente me equivoqué", ha seguido reconociendo el presentador de RTVE al respecto de lo difícil que está siendo entrevistar a políticos saliéndose un poco de su papel habitual.

David Broncano reconoce su incomodidad y el gran error del público: "Fue la clave de cómo salió la entrevista; me equivoqué"

Algo que todo el mundo percibió desde el minuto cero es la incomodidad de Broncano tanto en sus gestos como en sus titubeos. Y él no ha dudado en explicar cómo se sintió. "Estuve incómodo conmigo mismo. Me sacó un poco cuando me di cuenta de que se había generado un ambiente un poco raro y que había generado una situación que creo que no merece a un responsable político, en cuanto a que esté tan sesgada de cara a la reacción del público. Yo mismo me tiré toda la entrevista diciendo 'la he cagado, me he equivocado, he pensado que era buena idea, pero la he cagado'", ha añadido.

"En muchas ocasiones Santiago estaba hablando y yo por dentro me decía 'tío, eres tonto. Esto no tiene sentido' y entonces tampoco me permitía responder con la rapidez y la seguridad con la que creo que tendría que haberlo hecho. Así que me sacó totalmente", ha terminado confesando David Broncano al micrófono de La Sexta.

Al preguntarle por la polémica del público, el cómico también reconoce que fue la clave de cómo salió todo después. "Fue la clave de cómo salió la entrevista. Nosotros aceptamos hacerlo con público seleccionado por Vox porque yo pensaba que nuestro público, seguramente fui vanidoso y me extralimité en mis capacidades, pensaba que le podía llevarle a escudarse en eso de que no le habíamos dejado hablar, que le habían abucheado y demás. Yo pensé que si le podía quitar esa cosa que a veces hacen desde Vox, pero me equivoqué porque de repente vi que era todo muy desigual e injusto. Para mí era muy complicado ver que cualquier cosa que decía él era ovacionada y cualquier cosa que decía yo, que ayer dije cosas bastante razonables, se recibían con silencio como si hubiese dicho una barbaridad", ha sentenciado a ese respecto.

Por otro lado, a la pregunta de las diferencias entre la entrevista a Pedro Sánchez y Santiago Abascal, Broncano es claro. "Yo creo que Abascal y su equipo lo hicieron bien estratégicamente y comunicativamente. Tuvo mucho aplomo, muchas cosas de las que dijo cuando las analizas despacio son claramente cuestionables, pero lo hizo bien técnicamente. Y con Sánchez fue parecido. Yo no le hice una entrevista para favorecerle, lo que pasa es que creo que él resolvió bien las cosas, es un político hábil y lo hizo bien", se ha justificado Broncano.

"Y ayer con Abascal, la gente sabe que tenemos cosas que tenemos grandes diferencias. Yo conté ayer en el programa que me sentía dolido por lo que hizo Vox conmigo hace dos años y medio porque me pusieron en una situación social y personal muy difícil y creo que era entendible que fuese con él al choque con algunas cosas. Pero creo que lo llevé a un camino excesivo porque le quité toda la comedia y la distensión porque parecía una charla entre alguien de izquierdas y otro de derechas en una cena de navidad", ha agregado.

Por último, sobre las críticas que ha recibido por parte de compañeros de profesión e incluso por parte de algunos trabajadores de RTVE, David Broncano también se ha mostrado comprensivo. "Yo no he querido hacer ninguna de estas entrevistas. Entiendo que haya muchos periodistas a los que no les haga especialmente gracia que las haga yo. Pero yo no he peleado por hacer estas entrevistas a políticos. Esto es un muy buen marrón que me ha caído al estar en TVE y con el programa con más espectadores de la cadena y que ha sucedido así, yo he intentado hacerlo con responsabilidad y el servicio público que hay que hacer en La 1", ha recalcado.