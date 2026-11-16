Prime Video confirma la fecha de estreno de la temporada 2 de 'Su Majestad' con Anna Castillo como su primera gran baza de 2027

Prime Video ha anunciado este lunes que la segunda temporada de 'Su Majestad', la comedia que parodia el otro lado de la monarquía española protagonizada por Anna Castillo, se estrenará el próximo 15 de enero de 2027. Además, la plataforma de streaming ha lanzado su primer teaser en el que se muestra la coronación de la protagonista.

Anna Castillo y Ernesto Alterio vuelven a encabezar el reparto en los papeles de la Reina Pilar, que será coronada en esta segunda temporada, y Guillermo, jefe de la Casa Real. Un elenco que se rearma en su segunda temporada con los fichajes de Leonor Watling ('Salvador'), que dará vida a Amanda Montesinos, antigua amiga del rey Alfonso; y Ángela Cervantes ('El mal invisible') como Valentina de Moreneses, la prima extravagante y fiestera de la joven reina.

Marcel Borràs ('La Canción', 'El Inmortal'), Claudia Roset ('Furia', 'Viaje de fin de curso: Mallorca') y Julián López ('Los destellos', 'Laponia') también se suman a los nuevos episodios de 'Su majestad' dando vida a un político independentista, una militar con la que Pilar coincidirá durante su adiestramiento y el camello de la aristocracia madrileña respectivamente.

Todos ellos convivirán con los personajes interpretados por Pablo Derqui ('Terra Alta'), Ramón Barea ('Dime tu nombre'), Joan Carreras ('El ministerio del tiempo') y Pablo Vázquez ('La encrucijada'), que ya formaron parte de la primera temporada de la ficción cómica.

Así será la segunda temporada de 'Su majestad'

España, año 2026. Pilar acaba de ser coronada reina y, junto a la corona y los saludos ensayados, hereda de su padre un pequeño detalle sin importancia: el rechazo de buena parte del país hacia la monarquía. Decidida a convertirse en la reina del pueblo, hará todo lo que esté en su mano para alejarse del polémico estilo de su predecesor.

Para conseguirlo tendrá que enfrentarse a fieles aliados como Guillermo, descubrirá que hay amores que están prohibidos y encontrará apoyos inesperados en los lugares más incómodos, como Amanda, ex amante de su padre. Entre el protocolo y la rebeldía, Pilar pronto descubrirá que transformar la monarquía no es tarea fácil, y que su forma de actuar podría acabar pareciéndose más de lo que le gustaría a la de quien juró no imitar.