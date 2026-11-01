Polémica por el mensaje de Almudena Ariza, corresponsal de RTVE, tras el accidente ferroviario de Urda: "Qué decepción"

Almudena Ariza ha sembrado la controversia en las redes sociales tras compartir un vídeo con el que pretendía mostrar el "miedo" de la ciudadanía a viajar en AVE tras el trágico accidente ferroviario del pasado miércoles que se ha cobrado la vida, al menos, de 69 personas. En el vídeo en cuestión, que le envió su marido, se pueden ver hileras de asientos libres y ni un solo pasajero en un tren de Alta Velocidad de la compañía francesa Ouigo que este sábado cubría la ruta Madrid-Barcelona.
Junto al vídeo, publicado en su perfil de X este sábado 31 de octubre, Almudena Ariza escribía lo siguiente: "Mi marido me manda este vídeo del AVE Madrid-Barcelona, con los vagones vacíos. Hacía mucho que no se veía un tren así", lamenta la corresponsal de RTVE. Según ella, "las imágenes hablan del miedo y la desconfianza que ha dejado el accidente. A las familias de las víctimas, mucho amor y mucha fuerza en estos días tan duros", concluyó su tuit.
Sin embargo, el mensaje no ha tardado en volvérsele en contra. Y es que, no solo no se trataba de un AVE, puesto que se trataba de un Oigo, sino que, además, el día en que se grabó el vídeo sus maquinistas estaban de huelga, motivo por el cual estaba vacío, como así le explicaron muchos usuarios de la red social. Pese a las críticas recibidas, Almudena Ariza todavía no ha retirado el vídeo.
El vídeo compartido por Almudena Ariza sobre el supuesto AVE vacío se le vuelve en contra
Muchos usuarios de X muestran su "decepción" con Almudena Ariza, a la que acusan de difundir un "bulo". Hay quien le pide que elimine su mensaje, que ha sido desmentido con una nota de contexto en la red social. "Menudo bulo o retorcimiento de la realidad. Qué decepción", le escribe una tuitera. "Almudena, te admiro como periodista, pero cuando digas Ave, es Renfe y lo que muestras es un Ouigo, que por cierto están sus maquinistas en huelga y por eso van vacíos", le recuerda otro.
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Sobre la firma
Soy la redactora más veterana de El Televisero. Desde muy pequeña me ha gustado escribir. Cuando era niña leía en casa de mi abuela las revistas del corazón y soñaba con algún día poder dedicarme al periodismo. Y, aunque me gusta mucho también la radio y la televisión, la prensa escrita es lo que más me ha tirado desde siempre.
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