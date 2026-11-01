Polémica por el mensaje de Almudena Ariza, corresponsal de RTVE, tras el accidente ferroviario de Urda: "Qué decepción"

Almudena Ariza ha sembrado la controversia en las redes sociales tras compartir un vídeo con el que pretendía mostrar el "miedo" de la ciudadanía a viajar en AVE tras el trágico accidente ferroviario del pasado miércoles que se ha cobrado la vida, al menos, de 69 personas. En el vídeo en cuestión, que le envió su marido, se pueden ver hileras de asientos libres y ni un solo pasajero en un tren de Alta Velocidad de la compañía francesa Ouigo que este sábado cubría la ruta Madrid-Barcelona.

Junto al vídeo, publicado en su perfil de X este sábado 31 de octubre, Almudena Ariza escribía lo siguiente: "Mi marido me manda este vídeo del AVE Madrid-Barcelona, con los vagones vacíos. Hacía mucho que no se veía un tren así", lamenta la corresponsal de RTVE. Según ella, "las imágenes hablan del miedo y la desconfianza que ha dejado el accidente. A las familias de las víctimas, mucho amor y mucha fuerza en estos días tan duros", concluyó su tuit.

Sin embargo, el mensaje no ha tardado en volvérsele en contra. Y es que, no solo no se trataba de un AVE, puesto que se trataba de un Oigo, sino que, además, el día en que se grabó el vídeo sus maquinistas estaban de huelga, motivo por el cual estaba vacío, como así le explicaron muchos usuarios de la red social. Pese a las críticas recibidas, Almudena Ariza todavía no ha retirado el vídeo.

Mi marido me manda este vídeo del AVE Madrid-Barcelona, con los vagones vacíos. Hacía mucho que no se veía un tren así. Las imágenes hablan del miedo y la desconfianza que ha dejado el accidente.



A las familias de las víctimas, mucho amor y mucha fuerza en estos días tan duros. pic.twitter.com/9gvurQdTuZ — Almudena Ariza (@almuariza) October 31, 2026

El vídeo compartido por Almudena Ariza sobre el supuesto AVE vacío se le vuelve en contra

Muchos usuarios de X muestran su "decepción" con Almudena Ariza, a la que acusan de difundir un "bulo". Hay quien le pide que elimine su mensaje, que ha sido desmentido con una nota de contexto en la red social. "Menudo bulo o retorcimiento de la realidad. Qué decepción", le escribe una tuitera. "Almudena, te admiro como periodista, pero cuando digas Ave, es Renfe y lo que muestras es un Ouigo, que por cierto están sus maquinistas en huelga y por eso van vacíos", le recuerda otro.

Almudena, te admiro como periodista, pero cuando digas Ave, es Renfe y lo que muestras es un Ouigo, que por cierto están sus maquinistas en huelga y por eso van vacíos https://t.co/Vp4IRZ9IfQ — Fer (@F10ferro) October 31, 2026

Joder el nivel de manipulación.

Eso no es un AVE.

¿Pero que puta manía tenéis de atacar lo público porque sí y alabar lo privado? https://t.co/yR6Y0bP1JW — Samuel Romero Aporta (@SamuelRomAporta) October 31, 2026

Menudo bulo o retorcimiento de la realidad .

qué decepción. — αnhgi 🇪🇸🫶🇪🇺 (@Anhgi_) October 31, 2026

Se ha hecho un Quiles.¡ Qué vergüenza! — Sisca 🖕 (@Siscafrancesca) November 1, 2026

Una gran periodista desinformado y generando confusión. ¿Qué está pasando? https://t.co/rw1PQDDE3E — Miguel Bustos (@miguelbustosnet) November 1, 2026

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Esperamos que solo sea esa la única mentira que te cuente tu marido.



Rectificar es honrado@EMANUEL28082733@mar_rojo_ https://t.co/89xnlniKWh — mar-rojo~♀️🌹 🍉 (@mar_rojo_) November 1, 2026

Te ha mandado un vídeo de un tren de alta velocidad que pertenece a la empresa SNCF y opera bajo la marca Ouigo en el que se observa un solo coche vacío. Un periodista lo mínimo que tiene que hacer es expresarse con propiedad. https://t.co/9wSue68ZIj — Jorge (@jorsandur) October 31, 2026

Que una periodista de la talla de Almudena Ariza, tergiverse y meta miedo de esta manera... https://t.co/rjBXG89dfp — Saris (@saretasareta) October 31, 2026

Pues si tú marido te ha dicho que va en un ave te está engañando porque eso no es un Ave. https://t.co/mo5KkVDwFx — Asturlandia (@Luisinagh) October 31, 2026

Madre mia @almuariza en que te estas convirtiendo? ESTE ES UN BULO COMO UNA CASA Tú y tu marido de que lado estais? https://t.co/T9SCyTFlDx — Veronica! Mira hacia ARRIBA! ANTIFA! (@veritanine) November 1, 2026

Pues yo ayer cogí el AVE Madrid-Zaragoza e iba a tope.

También si graba un Ouigo que están en huelga es normal que no haya nadie https://t.co/DGezNeZf7O — Jorge Quiroga 🍍 (@jorgequiroga91) November 1, 2026

Desde el respeto @almuariza, deberías borrar los dos tuits que son un bulo sobre ese "Ave" que en la propia imagen se ve que es Ouigo y estaban en huelga, esto es un bulo, y eso no lo debe hacer una periodista seria. https://t.co/EU1na9bVyv — Charlygeta (@Charlygeta) November 1, 2026

No es el estilo de @almuariza. Es una de las mejores periodistas de tv de este país. Que tenga que salir la IA a desmentir una información de ella. No entiendo nada... https://t.co/PPiaHKbhOt — Imanol (@IBAZTAN) November 1, 2026

@almuariza sabes lo de la huelga de trenes. Qué fácil es mentir. https://t.co/Ap4Zwh3ntA — O voo da curuxa (@avonasacram) November 1, 2026

Involucra a su propio marido en una trola como una catedral con la única intención de generar miedo

Finamente, añade el dolor de las víctimas y sus familias para camuflarlo utiliza el sufrimiento y el temor de la gente para colar un bulo.

Almudena dice ser periodista https://t.co/8E7ccxWPgp — Rubén (@rcobrador) November 1, 2026

Que a Almudena Ariza le cuelan bulos es una muestra de lo jodidos que estamos.



Este tren no es un AVE sino un Ouigo, y encima es el vagón con los asientos premium, que no suele llevar mucha gente.



Los trenes este fin de semana van con mucha gente, como siempre. https://t.co/4OUobLMvuC — Jano Pérez #NoALaGuerra (@JanoPerezS) November 1, 2026