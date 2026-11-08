Polémica en 'Malas Lenguas Noche' de TVE por la defensa del franquismo: Gloria Marcos se planta y enfrenta a José Trigueros

Este sábado, 7 de noviembre, entre los temas que se abordaron en 'Malas Lenguas Noche' estaba la defensa que están haciendo algunos dirigentes del PP, como Miguel Tellado o Esperanza Aguirre, de la dictadura franquista. El debate dio pie a una acalorada discusión entre Gloria Marcos y José Trigueros, dos de los colaboradores habituales del programa presentado por Jesús Cintora.

Gloria Marcos mostró su estupefacción por algunas declaraciones de políticos del PP, ensalzando la figura del dictador Francisco Franco. "Es terrible porque además no es que lo dicen, es que donde gobiernan ya lo han hecho. En el país valenciano ya se ha derogado la ley de memoria histórica y se han inventado una cosa de ley de concordia que dice que la agresión fascista empezó con la República en el 31. Es que además analfabetos históricamente, es decir, han hecho un texto legal seguramente solo jaleado por el PP y Vox y que condena toda la historiografía", defendió la colaboradora.

Sin embargo, José Trigueros no estaba de acuerdo con su compañera de mesa. "La ley de concordia es un nombre mucho más adecuado que el de una ley de memoria histórica. Concordia es concordia entre todos los españoles", aseveró. "Efectivamente hubo el franquismo, el que venció en la guerra y maltrató a los que habían sido vencidos. Pero también hay que reconocer que durante la guerra también gente del ejército republicano masacró, torturó o mató…", trató de explicar el tertuliano.

Sin dar crédito a lo que acababa de escuchar, Gloria Marcos le espetó, visiblemente indignada: "¿Estás blanqueando el franquismo, Trigueros? Cada día se te ve más el plumero". El ingeniero de caminos intentó justificar sus palabras asegurando que "estoy diciendo que en la Guerra Civil Española hubo, por parte de los dos bandos, asesinatos no justificados". "En muchos casos estaban defendiendo la agresión", le recordó la profesora valenciana, algo que exaltó a su compañero. "Las monjas sobre todo eran un ataque…", replicó Trigueros.

"Franco mató a los sacerdotes del país vasco, ¿pero qué me estás contando?", le recriminó ella provocando el enfado de Trigueros. "A ver si ahora va a resultar que Franco era el que mataba a las monjas y a los frailes, por favor Gloria", le espetó. Sin embargo, la colaboradora de 'Malas Lenguas' le recordó "la represión de la iglesia que hizo Franco en el País Vasco".

Acalorada discusión entre Gloria Marcos y José Trigueros por el franquismo

"El franquismo masacró y mató a mucha gente inocente, pero durante la guerra", insistió él. Algo que no es cierto, como así se le hizo ver Gloria Marcos. "Cuarenta años. Franco murió firmando penas de muerte, cinco penas de muerte cuatro días antes de su muerte", refrendó. "Cuando se crea la Constitución Española, lo que se hace es entre todos los partidos llegar a una concordia", aseguró Trigueros, lo que dio pio a que su compañera le preguntara: "¿Y la concordia significa condenar al silencio a los represaliados?".

Al ver que la discusión estaba subiendo de tono, Jesús Cintora intentó poner paz entre sus colaboradores. "¿Podemos concluir entre ambos que en este país hubo un golpe militar por parte de militares apoyados por fascistas italianos y nazis alemanes? Había un gobierno que era legítimo, pasó una guerra fratricida, pero no sabemos quién da el golpe y luego quién protagoniza la represión, la matanza, el exilio, que hubo muertes en los dos bandos sí, claro que sí", empezó reflexionando.

"Pero no hay quién olvidar quien inicia una guerra y quién después masacra al pueblo cuando acaba la guerra. ¿Estáis de acuerdo en eso?", les preguntó el presentador a Gloria Marcos y José Trigueros. Él fue el primero en responder, siguiendo en sus trece: "Sí, pero estamos ahora en el año en el que estamos. Y yo quiero recordar a todos, a los de un lado y a los de otro". "Pero es que la equidistancia no es posible. Por mucho que te empeñes. Hay cuarenta años de represión, muerte y fusilamiento", insistió Marcos.

"¿Pero los herederos de los asesinados por un bando son distintos de los asesinados por el otro? ¡Venga hombre, por favor!", exclamó Trigueros. "Cada vez se te ve más el plumero, cariño", le volvió a repetir su compañera, pese a que él insistía en que es su opinión: "Cada uno defiende sus ideas, y yo estoy defendiendo estas ideas que creo que no soy el único que las defiende". "Todos los franquistas las defienden", sentenció Gloria Marcos poniendo fin a la discusión.

Más adelante, cuando abordaban la polémica visita de Vito Quiles a Ceuta, Javier Aroca aprovechó su turno de palabra para hacer una reflexión, con dardo a José Trigueros: "Déjame que te diga que ojalá mis mayores hubieran podido ir a una tertulia a defender la república como aquí se está defendiendo a Franco y al franquismo".