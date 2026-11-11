Pocos han sido tan categóricos como Alsina al opinar sobre la entrevista de Broncano a Abascal en 'La Revuelta' de TVE

Este martes, 10 de noviembre, todos los programas televisivos abordaron la histórica visita de Santiago Abascal a 'La Revuelta'. En 'Al Rojo Vivo', Antonio García Ferreras conectó en directo con Carlos Alsina para que diera su opinión sobre las críticas hacia David Broncano por la forma que tuvo de abordar la entrevista al líder de Vox.

El periodista de Onda Cero comenzó explicando lo que le pareció más intolerable. "Empiezo por lo que me pareció inaceptable del programa: que en la televisión pública de mi país se acepte la exigencia o petición o condición que pone un líder político para ir a un programa, que es que el público de ese programa lo ponga el partido político a cuyo líder se va a entrevistar", aseguró Carlos Alsina en el programa de laSexta.

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A su juicio, "hay condiciones o exigencias que no se deben aceptar. Ni en un programa de una productora privada, ni en un programa de televisión española, ni en ningún programa, bajo mi punto de vista. Pero especialmente, en la televisión pública. Creo que ese fue el error fundamental del planteamiento y creo que el propio David Broncano se dio cuenta de ello a medida que avanzaba el programa". En opinión de Carlos Alsina, "si tienes a un público que te ha traído el partido a cuyo líder estás entrevistando, aquello se convierte en una ovación permanente a cualquier cosa que diga el entrevistado y efectivamente complica mucho la conversación o entrevista, o como la queráis llamar".

Alsina defiende a Broncano tras las críticas recibidas: "No es un periodista"

Además, Alsina no dudó en salir en defensa de Broncano ante las numerosas críticas que ha recibido por su entrevista a Abascal y de la que él se mostró muy arrepentido: "David Broncano no es un periodista y, por tanto, no le debemos juzgar. Yo soy poco de juzgar a los periodistas porque, entre nosotros mismos, todos hemos hecho aquí entrevistas a líderes políticos y unas nos han salido mejor, otras nos han salido peor, unas han sido más duras, otras más blandas y somos muy de juzgar a los demás y luego no aplicarnos el cuento a nosotros".

El presentador de Onda Cero insistió en que "David es un humorista y creo que él hace algo que a mí me parece que es muy honrado, que es sabiendo que viene alguien a un programa, que es un programa que está claramente en contra de esa posición política, de ese invitado, es plantearle a ese invitado todo lo que se dice de él cuando no está. Y esto me parece que es honrado. Esto es, decirle a Abascal todo lo que se dice de Abascal en el programa de David y en otros cuando Abascal no está".

Según Alsina, "lo que pasa es que aquello se convierte más que en una entrevista en una especie de debate o de conversación en la que uno trata de convencer al otro, y el otro al uno, y digamos que da para poco más". Con respecto al resultado de la entrevista, el periodista cree que "Abascal salió muy bien del programa", aunque no sabría decir si eso le hará ganar votos en las elecciones del 29 de noviembre o no. "Pero la apariencia de que salió muy bien del programa viene dada sobre todo porque cada cosa que decía está ovacionada por su público, que no era como vimos ayer, el público habitual del programa de David Broncano", añadió.

Alsina tiene claro que él no hubiera aceptado las condiciones de Abascal

Por su parte, Ferreras cree que si 'La Revuelta' hubiera sido de humor, como es la esencia del programa, Santiago Abascal lo hubiera tenido más difícil, algo en lo que estuvo de acuerdo Carlos Alsina: "Entiendo que para un humorista que se enfrenta por primera vez a una conversación mano a mano, cara a cara, con una figura política, que es personaje de alguna manera de sus propias bromas y de su propio programa humorístico, no es tan fácil, o eso entiendo yo, plantear eso como un espacio de humor porque al final entiendo que Dabid también se está examinando ante su público tradicional, que no tiene nada que ver en general con el público de Vox".

"Eso también le habrá pesado a él a la hora de demostrar que puede enfrentarse a Santiago Abascal, enfrentarse sin por ello, perderle el respeto", señaló el periodista en 'Al Rojo Vivo'. De hecho, le dio la impresión de que en determinados momentos, "David se justificaba demasiado por el hecho de plantearle contradicciones a Abascal o intentar demostrar que Abascal entraba en contradicciones, en incoherencias o en intentar afearle lo que yo creo que fue lo que más intentó criticarle durante toda la conversación, que es el haber crispado la sociedad española a base de hipérboles, de exageraciones sobre la realidad española, sobre el presidente del Gobierno…".

"Creo que el problema de fondo es si en un programa de televisión, sobre todo emitido en Televisión Española, se pueden aceptar condiciones de un partido para entrevistar a un líder político. Si el problema era el público, porque Broncano es verdad que tuvo también la honradez de explicar por qué se había aceptado que el público lo pusiera Vox, él entendía que el público de 'La Revuelta' es un público muy de izquierdas y por tanto, muy contrario al invitado que viene y que si a cada respuesta que diera Abascal lo que iba a producirse es un abucheo, eso iba a distorsionar la conversación", opinó Alsina.

Sin embargo, "al final al aceptar la condición lo que ocurrió es que cada respuesta lo que vino no fue un abucheo, sino una ovación, lo cual distorsionó también toda la conversación", añadió Alsina quien, para terminar, confesó que él hubiera dicho que "no" a esas condiciones y que no fuera Abascal al programa: "Pero si dices que 'sí', había una alternativa, que es hacer el programa sin público, y se habría evitado los abucheos, las ovaciones y todo aquello que aparentemente iba a distorsionar la conversación", sentenció.