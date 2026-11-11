Pilar Eyre, fiel seguidora de David Broncano, dice lo que muchos detectaron en la entrevista a Santiago Abascal

Prácticamente no hay nadie que no se haya pronunciado sobre la entrevista de David Broncano a Santiago Abascal en 'La Revuelta' de TVE. Otra de las que no dudó en utilizar su cuenta de "X" para mostrar su opinión sobre la visita del líder de Vox al programa de access prime time de La 1 fue Pilar Eyre.

Cabe decir que tanto 'La Revuelta' como el propio David Broncano se jugaban mucho este lunes con el enfoque que se le diera a la entrevista al político de ultraderecha. Sobre todo a raíz de conocer que desde RTVE y el equipo de 'La Revuelta' habían accedido a la petición de Vox de que el público lo eligieran ellos a través de una agencia.

De ese modo, la entrevista ya estaba contaminada desde el principio y eran muchas las voces que pedían incluso el boicot, y se hacía un llamamiento para no ver el programa de La 1 y poner en su lugar la entrevista de Pedro Sánchez con Javier Ruiz en La Séptima. Pero además nada más ver la entrada de Santiago Abascal con su broma sobre el "lanzallamas" y el futuro de RTVE con su regalo ya se vio que la entrevista iba a ser de todo menos desenfadada como es habitual en el formato.

Es más, la tensión se cortaba con cuchillo desde el primer minuto. Algo que señalaron muchos espectadores y que también vislumbró Pilar Eyre como dejó claro con su pronunciamiento en "X". Lo hizo además dejando claro que lo que decía lo hacía como espectadora fiel del programa y como gran seguidora del humorista.

Porque sí, hoy se está hablando mucho del papel que jugó David Broncano y son muchos los que están condenándole y cuestionando si debe seguir al frente de 'La Revuelta'. "Incomodidad máxima. Dentera. La tiza en la pizarra. Y soy espectadora fiel del programa y admiro a Broncano", recalcó la escritora y periodista en su cuenta personal de "X".