Pedro Sánchez solo necesita una frase para responder sobre su negativa a visitar 'El Hormiguero' de Pablo Motos

Hace unas semanas, Pablo Motos intentó explicar la cantidad de veces que desde 'El Hormiguero' se habían puesto en contacto con el Presidente del Gobierno para ofrecerle sentarse en plató de cara a las próximas elecciones. Y el pasado miércoles, antes de su entrevista a Alberto Núñez Feijóo, el presentador hizo un largo speech cuestionando a Pedro Sánchez por no haber aceptado su invitación.

"Le hemos insistido al candidato Pedro Sánchez durante más de un mes, llamando cada día, mandando mensajes para que quedase por escrito, dándole todas las opciones posibles para venir, pero ha decidido no hacerlo", relató a modo de protesta Pablo Motos ante la audiencia de 'El Hormiguero'.

"Por un lado es una torpeza política, porque yo creo que aquí hay miles de votos, y por otro a lo mejor es cobardía. Me hubiese gustado preguntarle con tiempo y para que se explicase bien por qué se fue de vacaciones 24 días mientras estaban invadiendo nuestro país", añadió antes de enumerar las preguntas que le hubiera gustado plantear sobre Zapatero, sobre el caso Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García, entre otros temas.

Pedro Sánchez ha decidido no aceptar nuestra invitación #FeijóoEH pic.twitter.com/dTIqSA1Ylo — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 11, 2026

Pedro Sánchez se moja sobre su "no" a 'El Hormiguero' de Pablo Motos

Pues bien, este domingo Pedro Sánchez ha contestado de forma rotunda en su visita a 'Fuera de control' en La Séptima sobre el por qué no ha aceptado en esta ocasión la entrevista de 'El Hormiguero' ni tampoco la de 'El programa de Ana Rosa' como sí hizo en 2023. "Sobre Pablo Motos, a ver, yo le veo más cómodo con Feijóo y con Abascal", ha respondido alto y claro el Presidente del Gobierno. "Se le nota, se le nota", ha apostillado al respecto Chelo García-Cortés. "Tampoco he querido molestarle", ha añadido con sorna el socialista.

Asimismo, Pedro Sánchez también ha puesto sobre la mesa sus planes con la ley de medios de comunicación y la financiación de los mismos. "Es una de las directivas que nos exige el Parlamento Europeo, y que incluso aprobó el propio Partido Popular. Es que los ciudadanos tienen todo el derecho de saber quién financia a un medio de comunicación o quién es su dueño. ¿Se financia un medio de comunicación de las cuotas de sus abonados o se financia, como el caso de algunos pseudomedios digitales, claramente por encima de sus audiencias por dinero público? Porque eso te condiciona claramente la línea editorial y las noticias", ha reconocido.