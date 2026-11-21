La entrevista de Gonzo a Pedro Sánchez en 'Salvados' verá finalmente la luz este domingo 22 de noviembre, tan solo una semana antes de las elecciones generales. El espacio de La Sexta ha publicado en redes las primeras imágenes entre el periodista y el candidato a la presidencia, confirmando que la entrevista se ha grabado este viernes, menos de 24 horas después del cara a cara entre el líder del PSOE y el líder del PP organizado por la Academia de la Televisión.

"Aunque ha dormido poco, dice que el debate no le ha quitado el sueño", ha publicado el programa de entrevistas en su cuenta de X, con una imagen de la grabación de la entrega desde detrás de cámaras. Este encuentro se produce diez años después de la última visita de Pedro Sánchez al espacio, cuando anunció que se preparaba para recuperar su puesto como secretario general del PSOE.

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Pedro Sánchez graba su entrevista para 'Salvados' tras su cara a cara con Alberto Núñez Feijóo

Cabe recordar que 'Salvados' anunció la visita del presidente del Gobierno originalmente para el domingo 1 de noviembre, pero la entrevista nunca llegó a grabarse debido al accidente ferroviario de Urda del 28 de octubre. Finalmente, la cita quedó aplazada y ahora, tras el paso del Ejecutivo por distintos espacios de televisión, se sienta con Gonzo para abordar los temas principales que han marcado esta legislatura y los puntos clave de su campaña de reelección.

Aunque ha dormido poco, dice que el debate no le ha quitado el sueño.



Domingo 22N (21.30h), Pedro Sánchez en Salvados. pic.twitter.com/wnatnAyxfm — Salvados (@salvadostv) November 20, 2026

La crisis de vivienda, la huelga general del pasado 11N, la gestión de distintas crisis y los dos trágicos accidentes ferroviarios acontecidos este mismo año que han derivado en la dimisión de Óscar Puente son algunos de los temas estrella de la entrevista, según ha adelantado el grupo Atresmedia. De igual forma, el periodista de La Sexta pone también el foco en el futuro judicial y político del entorno más cercano del presidente y los casos de corrupción que han salpicado a figuras clave de su Gobierno.

El cara a cara con Feijóo también ha entrado en la conversación grabada este viernes para 'Salvados', así como un análisis de esta atípica campaña, en la que los candidatos han pasado por pódcasts, programas de entretenimiento como 'La Revuelta' y 'El Hormiguero' entre otros formatos para acercar sus propuestas a distintos segmentos de audiencia.

Pedro Sánchez justifica su estrategia de no confrontación en el cara a cara con Feijóo: "Claramente gané"

¿Por qué no ha entrado al barro con Feijóo? Gonzo le preguntará directamente a Pedro Sánchez por si cree que fue el ganador del cara a cara y por su controvertida actitud pasiva, en un momento dado de la entrevista que ha sido adelantado ya por el programa. "Yo creo que claramente gané: buena educación frente a mala educación y verdad frente a bulosfera", ha sostenido el dirigente del PSOE.

Ante esto, el presentador le ha revelado las conversaciones que tuvo con su mujer, su hija mayor y sus compañeros, cuando todos coincidían en que "se había pasado con la tila". "Yo tenía claro cuál era mi objetivo, que no es convencer a los que ya están convencidos, sino a aquellos que están dudando", ha aclarado. "Sería jugar como jugó Argentina la final de la Copa del Mundo", termina sentenciando el presidente del Gobierno.