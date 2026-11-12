Pedro Sánchez manda un mensaje a Broncano a su entrada en 'El Perro Andaluz', con dardo por el público de 'La Revuelta'

Pedro Sánchez ha arrancado su entrevista en 'El Perro Andaluz' haciéndose eco de una de las polémicas televisivas más sonadas de la semana, dirigiéndose directamente a David Broncano. Después de que Manu Sánchez bromease sobre lo ocurrido con el público de 'La Revuelta' durante la entrevista de este lunes a Santiago Abascal, el presidente del Gobierno en funciones ha trasladado su apoyo al humorista ante el aluvión de críticas que ha recibido esta semana.

Nada más recibir al candidato a la presidencia, el humorista no ha dudado en hacer un guiño a la controversia que ha rodeó a la visita del líder de Vox al espacio de entrevistas de TVE. "Tengo que hacerte una confesión... Nosotros teníamos el público, siempre lo avisamos con mucha antelación, ellos vienen y se apuntan libremente antes de saber quién viene de invitado y quién no", ha comenzado explicando el sevillano entre risas.

Pedro Sánchez sale en defensa de David Broncano durante su entrevista en 'El perro andaluz' por lo sucedido con Abascal en 'La Revuelta'

"Cuando nos confirmasteis, le dijimos a todos que no podían. Anulamos el público que teníamos", ha confesado Manu Sánchez ante Pedro Sánchez, desatando los aplausos entre el público. "Le dijimos a tu equipo que se encargara y cuando han aparecido... ¡son exactamente los mismos!", ha señalado entre risas, haciendo referencia a cómo la formación de ultraderecha obligó a RTVE y 'La Revuelta' a prescindir del público convocado para llevar a un público seleccionado por ellos.

Dos Sánchez. Y una sintonía que hoy cobra más sentido que nunca 🐕#PedroSanchezEnElPerro #ElPerroAndaluzTVE pic.twitter.com/sfTcXnRNsP — La 1 (@La1_tve) November 12, 2026

Ha sido en ese momento cuando el presidente del Gobierno ha decidido lanzar un mensaje al comunicador, al que visitó hace semanas abriendo la veda de las entrevistas electorales. "Bueno oye, vamos a mandarle a David un abrazo de todas formas", ha propuesto el líder del PSOE desatando los aplausos entre el público.

"Le mandamos un abrazo, le mandamos nuestro apoyo. Te queremos y te admiramos, ahora más que nunca, David Broncano, que lo sepas", ha añadido Manu Sánchez tomando la iniciativa de Pedro Sánchez y trasladando su total apoyo al conductor de 'La Revuelta'. "Bueno, hemos aprendido la lección en casa", ha señalado el presentador, dejando entrever que este episodio ha sido toda una lección para la televisión pública.

Entonces, el humorista ha lanzado una aclaración. "Ahora bromas aparte, aunque hoy las va a haber, a eso venimos, a informar, por si algún embusterillo por ahí ha dicho lo contrario, de que el público es diverso, es libre. No preguntamos cuando se apuntan para venir a 'El Perro Andaluz' qué votan y qué no votan", ha explicado el conductor de 'El Perro Andaluz'.