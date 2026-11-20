Más de 10 millones de seguidores de media siguieron la pasada noche el cara a cara entre los candidatos a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Con una estratosférica cuota de pantalla del 71% de share, el debate estuvo organizado por la Academia de la Televisión y moderado por su presidenta, María Casado. Las reacciones en redes sociales fueron infinitas, con opiniones para todos los gustos, como la de Pedro Ruiz.

El presentador y humorista, muy asiduo a las redes sociales, ha dejado pasar unas horas para hacer pública su reflexión sobre el cara a cara entre Sánchez y Feijóo. Lo ha hecho este viernes a través de su cuenta de X, donde es muy activo. "Dicen que los debates no mueven mucho las encuestas. El de ayer fue extraño", empieza opinando Pedro Ruiz.

Según el comunicador, "los papeles parecían cambiados. Si alguien creyó que ir de suave le beneficiaría se pudo equivocar. A los planteamientos de ajedrez que los suele derribar el viento", sentencia. Y es que para la mayoría de expertos, el ganador del debate fue el líder del PP, debido a la gran tibieza que mostró en muchas ocasiones el presidente del Gobierno, incluso cuando su adversario le atacaba con golpes bajos.

Dicen que los debates no mueven mucho las encuestas. El de ayer fue extraño. Los papeles parecian cambiados. Si alguien creyó que ir de suave le beneficiaría se pudo equivocar. A los planteamientos de ajedrez los suele derribar el viento. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) November 20, 2026

La opinión de Pedro Ruiz es la compartida por muchos espectadores

Entre las masivas reacciones al debate cara a cara para muchos esa manera de afrontar los ataques le jugó una mala pasada, mientras que para otros se trata de una táctica electoral de Pedro Sánchez. Así opinó el experto en comunicación Borja Nández: "Los que creéis que Feijóo se está comiendo a Sánchez tenéis poca idea de comunicación… Este debate no va de reforzar bloques, sino de captar indecisos. Sánchez juega a la moderación y a ganar a esos votos. Feijóo está quedando como un macarra".

"La interrupción constante, el no entrar al choque o el reconocer un acierto del rival no te debilita: transmite seguridad, autoridad y control. Y, además, descoloca al rival. De ahí el tono institucional y sosegado de Sánchez", opinó Óscar García Paz. Por el contrario, el politólogo Alain Barroso cree que "a Sánchez le está pasando lo mismo de 2023. Es increíble que él y su equipo vuelvan a cometer el mismo error cuando ya sabían a lo que se enfrentaban. No deja de repetir datos incomprensibles mientras Feijóo lo mira con sorna. Tiene delito no poder plantarle cara al anatop at".

Por su parte, el escritor Máximo Pradera es de la misma opinión que Pedro Ruiz: "Sánchez se está equivocando en el planteamiento del debate. Intentar replicar las cifras solo consigue que el espectador se pierda en un océano de datos interminable. No es un debate técnico, es un debate político". En la misma línea, el colaborador televisivo Antonio Maestro opinó que "no se puede contrarrestar una cascada de datos y números, muchos falsos, estando a la defensiva. Pedro Sánchez es bueno en la réplica porque es hábil y rápido, y ha abandonado en lo que es bueno para replicar datos, medidas y dejar que Feijóo lleve la iniciativa".