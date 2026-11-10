Pedro Ruiz señala lo que muchos captaron en la entrevista de Santiago Abascal con Broncano en 'La Revuelta': "Lo lamenté"

Es la noticia televisiva del día, y posiblemente de los próximos: la entrevista de David Broncano a Santiago Abascal en 'La Revuelta'. Y las reacciones han sido prácticamente unánimes. Pedro Ruiz, Silvia Intxaurrondo, Iñaki López, Marta Flich o Euprepio Padula son algunos de los numerosos rostros televisivos que han querido dar su opinión al respecto, la mayoría muy críticos con la forma que tuvo el presentador de abordar la visita.

Pedro Ruiz, muy asiduo a las redes sociales, ha hecho uso de su cuenta de X para mojarse sobre la comentada entrevista de Broncano a Abascal. "Empecé a ver 'La Revuelta' con gusto, por el buen tono de los primeros minutos. Me parecía sanador", comenzó escribiendo el comunicador.

Sin embargo, en su opinión: "Luego la cosa se agrió entre sonrisas y balbuceos. Lo lamenté. No es buena idea pasar de anfitrión a examinador. El invitado sabe más que tú. Y la mayonesa se corta", sentenció Pedro Ruiz. Y es que una de las críticas más repetidas fueron los tartamudeos de Broncano a la hora de hablar de delicados temas con el líder de la formación ultraderechista.

Empecé a ver @LaRevuelta_TVE con gusto, por el buen tono de los primeros minutos. Me parecía sanador. Luego la cosa se agrió entre sonrisas y balbuceos. Lo lamenté. No es buena idea pasar de anfitrión a examinador. El invitado sabe más que tú. Y la mayonesa se corta. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) November 10, 2026

Por su parte, Silvia Intxaurrondo puso el foco no tanto en su compañero sino en la propia cadena. La presentadora de 'La Hora de La 1' ha dedicado buena parte de la entrega de este martes ha comentar lo sucedido la noche de antes: "Una entrevista con un público elegido por el entrevistado. Algo inédito en este programa que, por cierto, está provocando una enorme polémica. Fue una conversación sin apenas titulares que acabó con una frase de Abascal lapidaria: deseó suerte a Broncano porque, según él, la va a necesitar".

Silvia Intxaurrondo pone el foco no en Broncano, sino en la cadena

"Hoy igual me meto en un lío", ha reconocido la periodista antes de poner en entre dicho la decisión de RTVE de invitar al líder de Vox a 'La Revuelta': "La pregunta no es sobre el comunicador que hace la entrevista, la pregunta de fondo a la que debemos responder es si la extrema derecha debe tener cabida en una televisión pública. Esta es la pregunta de fondo".

Lejos de quedarse ahí, Silvia Intxaurrondo formuló una pregunta: "¿Puede RTVE ser neutral si tiene el deber de defender los derechos fundamentales y la igualdad? ¿Dónde acaba el pluralismo y empieza la normalización de los discursos discriminatorios?". "Cuando a una parte de la población le parece un trago esta entrevista es porque en el ambiente flotan estas cuestiones", añadió la vasca.

Uno de sus colaboradores de 'La Hora de La 1', Euprepio Padula, también quiso dar su opinión a través de su cuenta de X. A su juicio, "Broncano quiso hacer una entrevista seria a Abascal y acabó desnaturalizando 'La Revuelta'. Renunció por una noche a su estilo, a su espontaneidad y hasta a su público habitual. Un experimento que", según él, "contribuyó a empujar a Vox".

"Quiso hacer televisión de prestigio y terminó ofreciendo una televisión sin personalidad. No invalida el formato, pero demuestra que, cuando renuncias a lo que te hace diferente, corres el riesgo de no aportar nada. Un despropósito", sentenció Euprepio Padula. Una crítica similar a la realizada por otros compañeros de profesión, como Marta Flich o Iñaki López.