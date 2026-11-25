El próximo domingo, 29 de noviembre, los españoles y las españolas estamos llamados a las urnas con motivo de las elecciones generales. Sin embargo, hay quien, como Pedro Ruiz, tiene ya decidido el sentido de su voto. Y es que, a sus 79 años asegura no haber votado nunca, y va a continuar en su línea.

Aunque tiene claro que no va a acercarse a su colegio electoral a depositar su voto, el presentador sí que lanza una advertencia de lo que puede pasar a las 20:00 horas, cuando cierren las urnas y empiece el recuento que resolverá el futuro del país para los próximos cuatro años. Algunos líderes del PP o Vox ya están alentando la peligrosa teoría de un 'pucherazo', sembrando incluso sospechas sobre el voto por correo, para que Pedro Sánchez vuelva a repetir como presidente del Gobierno.

"Me temo que el domingo, tras cerrar las urnas puede no haber paz. Escucho demasiadas cosas raras estos días", empieza diciendo Pedro Ruiz en su cuenta de 'X'. Además, deja claro que no piensa votar a ningún partido, y, anticipándose a las críticas, añade: "¿Qué por qué opino si no voto? Porque tributo como tú, cabeza de chorlito. Aunque no les crea", sentencia el comunicador y humorista.

Me temo que el domingo, tras cerrar las urnas puede no haber paz. Escucho demasiadas cosas raras estos días ¿Que por qué opino si no voto? Porque tributo como tú, cabeza de chorlito. Aunque no les crea. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) November 25, 2026

Pedro Ruiz asegura no haber votado nunca en unas elecciones

Esta no es la primera vez que Pedro Ruiz confiesa que nunca ha votado en unas elecciones. En diciembre del año pasado se mantuvo en sus trece con este comentario en redes sociales: "Me afean muchos mi decisión de no votar jamás. Les comprendo. Pero me comprendo mejor a mí. No entrego mi voluntad a quien pide el poder".

Sobre esta decisión se pronunció el presentador hace unos días en el podcast 'Lo que tu digas', de Álex Fidalgo. Allí se dirigió a quienes le piden que vote: "Mire usted, yo pago impuestos y con impuestos pago la vida de los del equipo A y del equipo B". Y dejó claro que no tiene nada que ver con que le caigan mejor o peor los políticos, sino que prefiere no ser participe de posibles problemas futuros.

"No me fío de ustedes. No porque no sean ustedes buenas personas, sino porque sé las presiones que va a tener al cabo de un tiempo. Entonces, yo no quiero ser cómplice de la futura corrupción de usted, o del otro", aseguró Pedro Ruiz. "No me obligue usted a votar, porque además en una democracia, no es obligatorio votar. Si fuera obligatorio, estaríamos en una dictadura", sentenció.

De esta forma, Pedro Ruiz se distancia de numerosos rostros conocidos que están pidiendo votar a un partido u a otro. Mientras algunas como Loles León, Sofía Suescun o Laura Escanes han pedido el voto públicamente para Pedro Sánchez, otras como Laura Matamoros, Bárbara Rey o María Pombo desean que gane la derecha y haya un cambio de gobierno.