La 1 de TVE ha emitido este martes 17 de noviembre una nueva entrega de 'La cena de los idiotas' en la que Gonzalo Miró ha conseguido sentar en la misma mesa a personajes públicos con ideologías totalmente contrapuestas, algo que ha alabado Pedro Ruiz en sus redes sociales.

En esta ocasión, el programa producido por Proamagna para la cadena pública ha contado como invitados con Cayetano Martínez de Irujo, Begoña Villacís, Pablo Iglesias y Carmen Tomás. Además, en su segundo capítulo confirmó su buena acogida por la audiencia, repitiendo liderazgo con un 13,9% de share y 1.127.000 espectadores.

Todos ellos hablaron de sus orígenes, privilegios, salarios e impuestos de una manera pausada y tranquila, algo muy distinto a lo que nos tienen acostumbrados los debates políticos con diferentes ideologías. Y esto es algo que se elogió mucho en redes sociales. Pedro Ruiz ha sido uno de los que ha defendido el espacio de Gonzalo Miró, aunque lo ha hecho lanzando un dardo a TVE.

"'En 'La Cena de los idiotas', ayer en La 1 de TVE, apareció el fundamento de todas las acciones de la vida: las infancias, Cayetano, Pablo Iglesias, Villacís y Carmen Tomás en la mesa de Gonzalo Miró tuvieron un tono ideal para entenderse", ha empezado valorando Pedro Ruiz en su cuenta de X. Sin embargo, instantes después ha escrito un segundo tuit con un 'palo' a la corporación pública.

Así termina la #CenaIdiotasTVE



Nos vemos el próximo martes después de @LaRevuelta_TVE con más historias, más invitados y una pregunta: ¿de qué hablamos en España cuando no discutimos? 🍽️ pic.twitter.com/SNTM3cQXau — La 1 (@La1_tve) November 17, 2026

Pedro Ruiz se suma a los ataques a RTVE por su línea editorial

"Lo digo con todo el elogio. Y tiene mucho valor dicho al respecto de una tele volcada ahora en la defensa de una sola ideología", ha sentenciado el comunicador, acusando a RTVE de ser demasiado partidista. De esta forma, se une a los ataques de la derecha y la ultraderecha contra la radiotelevisión pública española, a la que llaman 'Telepedro' o "televisión del régimen".

Lo digo con todo el elogio. Y tiene mucho valor dicho al respecto de una tele volcada ahora en la defensa de una sola ideología. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) November 18, 2026

En cualquier caso, 'La cena de los idiotas' cumple con su objetivo en tiempos de tanta polarización. Figuras tan contrapuestas como Cayetano Martínez de Irujo y Pablo Iglesias empatizaron mutuamente al hablar de sus respectivas infancias. El exlíder de Podemos habló de sus orígenes humildes: "Vengo de una familia de perdedores de la Guerra Civil. Mi tío abuelo fue fusilado, mi abuelo escribió 11 tesis doctorales por encargo para señoritos que se sacaban la carrera, mi padre estuvo en la cárcel y mi madre vivió en la clandestinidad, claro que eso genera rencor. Sé muy bien de donde vengo".

Por el contrario, el hijo de la Duquesa de Alba se crió en el seno de una familia de aristócratas, pero tuvo una infancia vacía de carencias afectivas: "Nuestra madre heredó un imperio sin referencias de padres, al morir mi padre nuestra vida se desestabilizó. No nos dejaron despedirnos de él. He tenido que ir a terapias brutales. Por el abandono, la soledad, por ser diferente. Yo decía por qué no puedo ser como los demás y me pegaban palizas. Lo tengo grabado". Una confesión que enmudeció a sus compañeros de mesa.