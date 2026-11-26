Al igual que hizo la semana pasada al conectar con Javier Ruiz en 'La última hora' de La Séptima para dar su visión sobre lo que estaba pasando con María Casado poco antes de moderar el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo; Pedro Piqueras ha vuelto a conectar con el presentador a solo dos horas del comienzo del debate a cuatro para hacer su pronóstico sobre lo que podría suceder.

"Piqueras esto ya es un cuadrilatero, esto ya no es un uno contra uno, es un debate más complejo, ¿qué esperas? ¿qué podemos ver?", le ha cuestionado Javier Ruiz nada más conectar con él. "Bueno todo es muy parecido a un combate de boxeo, lo fue el primer debate, donde hubo un momento en el que parecía que el púgil Feijóo estaba golpeando al saco, que era Pedro Sánchez, una acusación tras otra y eso evidentemente es muy difícil de rebatir", ha empezado señalando el periodista.

"De todas formas yo no vi a Pedro Sánchez como le había visto en entrevistas y en los mítines, era un Sánchez apagado. ¿Qué eso era una estrategia? Pues es posible. Yo creo que lo hizo contando con el voto oculto de mucha gente que no se manifiesta y no confiesa su voto, que hay mucha gente que piensa que ese podría ser un voto de izquierda. También era para no alarmar a un electorado más centrado", ha sentenciado sobre el papel que jugó el presidente del Gobierno en el cara a cara.

Asimismo, Pedro Piqueras se ha atrevido a opinar que para él Feijóo ganó claramente el debate del jueves pasado, aunque no cree que eso le valga para luego ganar las elecciones. "La derecha española ha sido muy dura con el presidente y yo creo que eso hay a mucha gente que le echa para atrás porque preferiría que estuviera todo más calmado y no se naturalizara como se ha naturalizado el insulto y el desprecio", ha añadido.

Justo en plena conexión, La Séptima recogía la llegada de María Casado a los estudios en los que se va a celebrar el debate. Y ha sido entonces cuando Javier Ruiz ha hablado de la moderadora y ha recordado cómo la semana pasada antes del debate, el PP ya estaba presionando a la periodista y señalándola como una pieza fundamental del cara a cara. Y ha sido ahí cuando Pedro Piqueras se ha pronunciado sobre el papel que jugó la presidenta de la Academia de la Televisión.

Pedro Piqueras defiende a María Casado y habla de si se pueden desmentir bulos en pleno debate

Pedro Piqueras y Javier Ruiz en 'La última hora'

"Esta vez Piqueras no ha habido presiones, mensajes y llamadas a María Casado y a una moderadora que si las recibió en el pasado debate", le ha comentado Javier Ruiz. "Afortunadamente. Los recibió pero no tuvieron efecto, quiero decir, María Casado estuvo estupenda moderando el debate, la verdad es que yo la vi muy bien. Es verdad que los debates tal y como se realizan en España con un tiempo tasado y unos temas que van ordenados, no exige que el moderador tenga que intervenir mucho", ha recalcado el que fuera director y presentador de 'Informativos Telecinco'.

No obstante, Piqueras si que se ha atrevido a defender que quizás María Casado pudo haber intervenido más la semana pasada. "Si que creo que pudo haber intervenido cuando no dejaba Feijóo a Pedro Sánchez, pero en general hizo una buena moderación", ha sentenciado el presentador. "Se puede decir que ella estuvo ausente como los buenos árbitros, estuvo dando paso a todos los elementos que tenían que intervenir, pero yo creo que no tuvo que intervenir demasiado y fue una magnífica moderadora del debate", ha añadido.

Posteriormente, sobre si se debería hacer fact cheking y desmentir los bulos que se sueltan en mitad del debate, Pedro Piqueras ha sido claro. "Es muy difícil cuando estás en mitad del debate que el periodista detecte una mentira porque además las mentiras son muchas y muy seguidas a veces. Es muy difícil para un moderador, eso se puede hacer desde una oficina de verificación como vais a hacer vosotros, pero una moderadora del debate lo tiene complicado para poder tener esa rapidez mental para decir que usted ha dicho una mentira y el dato correcto es este. Lo que si ocurre en debates en EEUU es que los periodistas son dos y entonces si que se corrige cuando se dice una barbaridad y eso si se echa de menos en debates en España", ha concluido Piqueras.