Pablo Motos arranca 'El Hormiguero' con un duro comunicado tras caerse su entrevista a Pedro Sánchez: "Creo que es cobardía"

Pablo Motos ha arrancado 'El Hormiguero' este miércoles con un contundente mensaje dirigido a Pedro Sánchez ante su inexistente respuesta a la visita que él mismo le extendió para visitar el espacio de Antena 3 antes de las elecciones generales. El presentador ha asegurado que el presidente del Gobierno finalmente no acudirá al programa, enumerando el listado de temas que le gustaría haber abordado durante su encuentro.

"Antes de comenzar la entrevista esta noche quiero aclarar que exactamente igual que en las anteriores elecciones nosotros hemos llamado a los dos principales candidatos que tienen opciones reales de gobernar este país y uno de ellos no se ha presentado", ha comenzado señalando el comunicador antes de recibir a Alberto Núñez Feijóo.

Pablo Motos confirma que Pedro Sánchez no acudirá a 'El Hormiguero' y enumera la lista de temas que le hubiese preguntado: "Le hemos llamado durante más de un mes"

Así, Pablo Motos ha reiterado la versión que ya ofreció hace semanas, asegurando que su equipo ha tratado de contactar con el presidente del Gobierno por todas las vías. "Le hemos insistido al candidato Pedro Sánchez durante más de un mes, llamando cada día, mandando mensajes para que quedase por escrito, dándole todas las opciones posibles para venir, pero ha decidido no hacerlo", ha explicado.

Pedro Sánchez ha decidido no aceptar nuestra invitación #FeijóoEH pic.twitter.com/dTIqSA1Ylo — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 11, 2026

"Por un lado es una torpeza política porque yo creo que aquí hay miles de votos y por otro a lo mejor es cobardía. Me hubiese gustado preguntarle con tiempo y para que se explicase bien por qué se fue de vacaciones 24 días mientras estaban invadiendo nuestro país", ha señalado el conductor de Antena 3, comenzando así a enumerar las preguntas que le habría lanzado de haber aceptado su invitación.

En ese sentido, ha vuelto a hacer repaso de las distintas polémicas que han salpicado al PSOE en los últimos años. "Me hubiese gustado preguntarle si pone la mano en el fuego por Zapatero. Me hubiese gustado preguntarle si está a favor o en contra de los okupas. Me hubiese gustado preguntarle quién le habrá pagado a Leire para que contacte con unos narcotraficantes para eliminar a la jueza que iba a juzgar a su hermano y por qué si no son ellos no la demandan", ha remarcado Pablo Motos.

"También me hubiese gustado preguntarle por Ábalos, por las prostitutas, por Cerdán, por Koldo y cómo es posible que yendo con ellos un año en el mismo coche no se enterase de nada. Me hubiese gustado preguntarle por Puigdemont, me hubiese gustado preguntarle por el Sáhara y cuál se supone que es el beneficio que hemos sacado de esa operación", terminaba señalando el conductor de 'El Hormiguero' antes de poner punto y final a su alegato.

"Me hubiese gustado preguntarle por qué siempre que hay un problema real donde hay que ser eficaz, como la DANA, el volcán de La Palma, el accidente de Adamuz o el accidente de Urda o la invasión de Ceuta, los ciudadanos se sienten absolutamente abandonados a su suerte mientras el Gobierno dice que lo está haciendo todo bien", ha insistido antes de lanzar su último dardo. "Y sobre todo me hubiese gustado preguntarle si esta España con todo el mundo envenenado es la España con la que él soñaba", ha terminado subrayando Pablo Motos.