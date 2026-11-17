Óscar Puente no se ha mordido la lengua ante la controvertida entrevista de Carlos Franganillo a Pedro Sánchez en 'Informativos Telecinco'. La aparición del Presidente en el grupo Mediaset, donde no acudía desde 2023, se vio enmarañada por la tensión y los rifirrafes entre el periodista y el dirigente socialista a cuenta del tono y estilo empleados a la hora de formular las preguntas y ante el descontrol de los tiempos.

El tramo final de la conversación fue especialmente incómodo cuando Franganillo pidió "brevedad" a Sánchez en las respuestas y el candidato a la reelección se encaró al comunicador por hablar mucho y permitirle poco tiempo para contestar ante su carga opinativa a la hora de plantear los temas a tratar. También le acusó de no estar bien informado respecto al asunto de la crisis migratoria en Ceuta.

A Pedro Sánchez se le hinchan las pelotas con mucha clase. Yo ya le habría hecho comer un zapato... pic.twitter.com/kp32Prq85W — 𝗘𝗟 𝗕𝗔𝗥𝗕𝗔𝗦 (@ElMiticoBarbas) November 16, 2026

Este desagradable clima de hostilidad en el plató y el perfil adoptado por el director de 'Informativos Telecinco' acapararon las reacciones en las redes, con masivas críticas enfocadas al mal manejo de la escaleta y al exceso de protagonismo de Carlos Franganillo, que, para muchos, convirtió la entrevista en un debate cuerpo a cuerpo.

Y entre esas quejas se encuentra la de Óscar Puente. El ya exministro de Transportes ha compartido una captura con las tendencias en la red social 'X' para demostrar el eco que ha tenido la actitud de Franganillo en particular. Junto a esa imagen, el político ha dejado una frase lapidaria: "Cuando un periodista hace una entrevista y el protagonista absoluto es él, es evidente que algo no ha hecho bien".

Cuando un periodista hace una entrevista y el protagonista absoluto es él, es evidente que algo no ha hecho bien. pic.twitter.com/EgyKZ44aBK — Óscar Puente (@oscar_puente_) November 17, 2026

Precisamente, Óscar Puente fue uno de los protagonistas en un momento dado de la charla en el programa informativo de Mediaset. Carlos Franganillo le criticó delante de Pedro Sánchez por el lenguaje "impropio" y "furibundo" del que fuera su gran activo en el Ejecutivo hasta su dimisión tras el accidente de Urda.

El periodista recriminó que nunca haya censurado públicamente unas formas de expresarse en 'X' que, a su juicio, han contribuido a un debate público más tóxico. En su defensa, el Presidente subrayó que, por su lado, nunca ha insultado a sus adversarios políticos como sí han hecho estos con él, recordando, sin ir más lejos, el 'me gusta la fruta' de Isabel Díaz Ayuso.