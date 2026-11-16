Netflix avanza las primeras imágenes de su nueva serie de época protagonizada por Carles Cuevas y basada en una conocida novela, que ya tiene fecha

Tras el gran éxito que ha tenido 'Los Bridgerton' y después de no renovar 'Manual para señoritas', Netflix sigue apostando por la ficción de época y ya tiene fecha para el estreno de 'Los secretos de la cortesana'. Se trata de la adaptación de la exitosa novela homónima de la escritora Estefanía Ruiz publicada por Penguin Random House.

La nueva serie española de la plataforma estará protagonizada por Carles Cuevas ('Smiley', 'Merlí') y Carla Campra ('Sagrada familia' y 'Las señoras del (h)AMPA'), y llegará al catálogo de Netflix el próximo 22 de enero de 2027 a nivel global. Los actores darán vida a los personajes principales de la ficción: Gonzalo y Julia.

El reparto artístico de 'Los secretos de la cortesana' se completa con Alberto Olmo ('Mala influencia'), Luís Bermejo ('Magical Girl'), María Morales ('La bola negra'), Roberto Álamo ('Que Dios nos perdone'), Bea Segura ('Terra Alta'), Helena Ezquerro ('La Moderna'), Nora Hernández ('La cena'), Nico Romero ('Las chicas del cable'), Cristina Plazas ('Vis a Vis'), Karina Soro ('UPA Next'), Guillermo Toledo ('La última noche en Tremor'), Irene Montalà ('Ciudad de sombras') y Catalina del Rosario ('Privilegios'), entre otros.

Esta nueva producción de Netflix está creada por Carlos de Pando ('El ministerio del tiempo') y Sara Antuña ('Sin huellas'), y producida por Zeta Studios ('Olympo', 'Élite'). Al frente de la dirección se sitúan Paco Caballero ('Invisible'), Jota Linares ('Élite') y Elena Trapé ('Celeste'). Con Antonio Asensio como productor y, junto a Carlos y Sara, Xavi Toll y Margarita Huguet como productores ejecutivos de la serie.

Sinopsis y primeras imágenes de 'Los secretos de la cortesana' en Netflix

En la serie, Julia Ponce (Carla Campra), hija del pintor de la corte, llega al palacio real, y queda cautivada por su ambiente deslumbrante. Allí conoce a Gonzalo (Carlos Cuevas), el príncipe heredero, que ha vuelto a España, obligado por el rey, para casarse.

Alrededor de la relación imposible y prohibida de Julia y Gonzalo se desatan las intrigas, los celos, y la pasión, en una corte llena de ambiciones, engaños y venganzas. Fiestas, encuentros clandestinos, una sociedad secreta de mujeres que conspiran por el poder... Y, en el medio de todo, Julia y Gonzalo luchan por vivir su amor.

Carla Campra y Carles Cuevas en 'Los secretos de la cortesana'

Imagen oficial de 'Los secretos de la cortesana'