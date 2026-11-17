Nacho Abad ha aprovechado su última entrevista para defenderse de quienes critican el sesgo ideológico de 'En boca de todos', posicionarse de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre y expresar su preocupación por la "colonización" de RTVE. El rostro de Cuatro ha denunciado la conversión de la televisión pública en un "altavoz propagandístico" al servicio de Pedro Sánchez.

Durante una entrevista en El Español, el conductor de 'En boca de todos' y 'Código 10' ha reiterado una vez más la franja ideológica en la que se enmarca. "Digo y repito que soy de centro y neutral. Soy de sentido común", ha comenzado posicionándose. "El problema es que si el sentido común denuncia las barbaridades del Gobierno de Sánchez se convierte en sentido común facha", ha lamentado el periodista.

Nacho Abad, sobre RTVE: "La parrilla se utiliza como altavoz propagandístico del Ejecutivo"

"Para los hooligans de la izquierda solo es neutral quien defienda al actual Ejecutivo", ha asegurado Nacho Abad, defendiéndose de nuevo de quienes le acusan de dar voz a la ultraderecha o inclinar la balanza de sus tertulias de actualidad hacía un extremo. "Usan la etiqueta de facha o fascista para invalidar nuestra opinión desde la raíz", ha continuado explicando sobre esta problemática.

Y el conductor de 'En boca de todos' no ha dudado en ofrecer su radiografía sobre el estado actual de la televisión pública, asegurando que valora su línea editorial "con enorme tristeza y preocupación". "RTVE es un servicio público financiado por el bolsillo de todos los españoles y debería ser el referente indiscutible de pluralidad, neutralidad y rigor informativo", ha recordado el comunicador.

"Lo que hemos visto en estos últimos tiempos es una colonización partidista descarada, donde la parrilla se utiliza como altavoz propagandístico del Ejecutivo de turno. Vaciar de credibilidad a la televisión pública para ponerla al servicio de intereses gubernamentales es muy poco democrático", ha asegurado Nacho Abad, que tampoco ha dudado en poner en valor su labor en Cuatro.

En ese sentido, ha defendido la importancia de 'En boca de todos' y de los medios que ponen el foco en los trapos sucios del Ejecutivo. "En mi opinión este Gobierno ha consumido su tiempo y hay que airear de podredumbre los pasadizos del poder", ha explicado antes de significarse políticamente de cara a la próxima cita en las urnas. "Voté a Felipe González, voté a Zapatero cuando el PP nos mintió en el 11M y ahora no votaré a Pedro Sánchez por sentido común", ha desvelado el presentador.

"Sin duda debemos jubilar a Pedro Sánchez y alejarlo del poder"

Sin desvelar a qué partido destinará su voto, ha aclarado que no contribuirá a la reelección del PSOE. A su vez, se ha sincerado sobre cómo encaja algunas de las mofas más repetidas contra él, como el apodo de "Macho Abad". "Me da absolutamente igual. A estas alturas de la película me han llamado de todo Facho Abad, Macho Rabat… Para mí es la respuesta de los que no tienen sentido común, de los que tratan de etiquetar el periodismo según ideologías", ha asegurado Nacho Abad.

"Quien me conoce en la intimidad y las personas con las que trabajo mano a mano a diario saben quién soy, cómo respeto a mi equipo y cómo defiendo a las víctimas", ha continuado explicando el presentador de Cuatro al citado medio, insistiendo en la vital importancia de sacar al PSOE de la Moncloa. "Sin duda debemos jubilar a Pedro Sánchez y alejarlo del poder. España necesita con urgencia que se depuren responsabilidades políticas y judiciales, devolver la dignidad a las instituciones públicas, reforzar los mecanismos de transparencia y recuperar un clima de serenidad política", ha denunciado.

"No recuperaría jamás a Sarah Santaolalla, su tiempo en 'En boca de todos' acabó"

En ese sentido, Nacho Abad ha enumerado el listado de razones por el qué, a su juicio, es más que necesario una alternancia de poder. "El nivel de degradación institucional, el cerco judicial por casos gravísimos de corrupción y los pactos vergonzantes han llevado al país a un colapso ético. Las urnas son el mecanismo constitucional para poner las cosas en su sitio", ha insistido el periodista.

Y al pronunciarse sobre Sarah Santaolalla, que actualmente conduce 'En línea' en las tardes de La Séptima, el presentador no ha dudado en cerrar la puerta a su regreso. "No creo en las guerras ni en sentir odio. Sentir odio solo desgasta al que lo siente, el odiado ni se entera muchas veces. Pero como me gusta ser claro te lo digo, no recuperaría jamás a Sarah, su etapa en 'En Boca de Todos' acabó", ha explicado el periodista, negando la posibilidad de recuperar a la analista política en su mesa de actualidad.