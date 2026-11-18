Este miércoles se ha vivido un rifirrafe en 'En boca de todos' entre Nacho Abad y su mujer Bárbara Royo después de que la abogada tratara de comparar el régimen dictatorial de Franco con Pedro Sánchez. Algo que ha llevado al presentador del programa matinal de Cuatro a pararle los pies a su mujer y expresar su frustración al ver que no era capaz de que se callara cuando le pedía cambiar de tema.

Todo ha empezado a raíz de un comentario de Paco Castañares, ex dirigente socialista, en el que llamaba dictador a Pedro Sánchez tras cuestionar también su entrevista en la portada de la revista Lecturas y después de que Bárbara Royo atacara también a Blanca Ibarra por blanquear el sanchismo. "Ni Franco lo hacía igual", ha soltado el ex socialista. "Paco de verdad, no digas burradas, ¿acabas de comparar a Pedro Sánchez con Franco? Pues no tengo nada más que decir", le ha replicado Blanca Ibarra.

"Es que Sánchez es un dictador totalitario", se ha escuchado decir entonces a Bárbara Royo. "Aquí nadie defiende a Franco ni la dictadura, parad", ha pedido Nacho Abad. "Déjame decir algo. Aquí en un programa de centro, como es este, obviamente censuramos a Franco por ser un dictador y de la misma manera censuramos a Sánchez por ser un dictador", ha comentado Bárbara Royo sin ningún tipo de pudor.

"¿Los comparáis? Pero por qué os metéis en estos berenjenales", ha repreguntado Blanca Ibarra. "Sí, comparamos a un dictador de derechas con, en mi opinión, un dictador de izquierdas", ha insistido la abogada. "Bárbara, te lo digo de verdad, no voy a comparar. Si quieres luego lo discutimos en casa, pero no voy a comparar a Pedro Sánchez con Franco. Franco es una cosa de la que yo no quiero saber nada y Pedro Sánchez pertenece a un sistema democrático, que se lo pasará por donde queráis, pero punto", le ha espetado Nacho Abad a su mujer.

Nacho Abad censura a su mujer en 'En boca de todos': "No me hacen caso ni aquí"

Nacho Abad se enfrenta con su mujer Bárbara Royo en 'En boca de todos'

Pero Bárbara Royo no se ha dado por vencida. "¿Tú no dijiste esa palabra de punto? Pues punto, ¿y qué quiere decir eso? Que cambiamos de tema", le ha cortado Nacho Abad tratando de dejar atrás ese debate. "Una sola cosa, es que me llama la atención...", ha tratado de replicar Bárbara. "He dicho que punto. En casa si tú dices punto yo me callo, pues en el programa si yo digo punto tú te callas", le ha recordado el presentador.

Tras ello, Nacho Abad ha tratado de conectar con la reportera Leticia Santos pero su mujer seguía hablando por lo bajo. "Leticia Santos. Es que no me hacen caso ni aquí, estoy que lloro", se ha quejado el conductor. "Pero un segundo, es que me llama la atención...", ha vuelto a decir la tertuliana. "Bárbara, que te ha dicho Estela que no", le ha contestado Abad aludiendo a la directora del programa.

"Es que ya no mando aquí, no manda Estela, esto ya es el despiporre", ha concluido Nacho Abad conectando de nuevo con su reportera. "¿Cómo era? Había una canción de eso de en mi casa mando yo, pero no me acuerdo", ha reaccionado la periodista. "¿En mi casa mando yo? Eso yo no le he cantado nunca", ha aseverado Abad. "Pues empieza a cantarlo porque en tu casa mandas tú", le ha dicho su mujer. "Soy un hombre sometido", ha terminado sentenciando el presentador. "Bueno en 'En boca de todos' mandas tú", le ha contestado Leticia Santos.